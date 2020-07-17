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Hangi okullar İmam Hatip Lisesi oldu? 2020 Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri!

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

MEB tarafından 16 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla puanına uygun ve İmam Hatip Lisesi’ne gitmek isteyen öğrenciler 2020 hangi okullar İmam Hatip Lisesi oldu, sınavsız geçiş yapılan Anadolu İmam Hatip Liseleri hangileri sorularına cevap aramaya başladı.

Hangi okullar İmam Hatip Lisesi oldu? 2020 Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri!

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen koronavirüs salgınında yapılan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 16 Temmuz2da açıklanmıştı. Puanına göre İmam Hatip Lisesi’ne yerleşmek isteyen öğrenciler araştırmalara başladı. Bazı okulların İmam Hatip Lisesi olmasıyla birlikte öğrenciler hangi okulların Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu sorusunun cevabını aramaya başladı.

Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu? (2020)

LGS puanıyla birlikte uzak bir okula gitmek istemeyen öğrenciler ve çocuğunu yakın bir liseye göndermek isteyen veliler 2020 yılında hangi okullar İmam Hatip Lisesi oldu araştırmasına başladı. Aynı zamanda sınavsız geçiş yaparak İmam Hatip Lisesi’ne devam etmek isteyen öğrenciler de 2020 sınavsız geçiş yapılan İmam Hatip Liseleri listesini aramaya başladı. İşte sınavsız öğrenci alan İmam Hatip Lisesi listesi…

Anadolu İmam Hatip Lisesi sayısında artış!

2019 yılında hafızlık projesi yapanlarla birlikte 339 olan İmam Hatip Lisesi sayısı, bu yıl yüzde 489’lık bir artışla 166 artarak 339’dan 505’e çıktı. İmam Hatip Liselerinin tüm kontenjanları dolarsa eğer okul başına 83 öğrenci alımı olacak. Peki sınavsız geçiş yapılan Anadolu İmam Hatip Liseleri hangileri? İşte **sınavsız öğrenci alan İmam Hatip Lisesi listesi 2020…

Sınavsız geçiş yapılan Anadolu İmam Hatip Liseleri listesi 2020

Birçok ilde Anadolu İmam Hatip Liseleri sınavsız geçiş yapma imkanı sağlıyor. LGS puanı olmadan sınavsız geçiş imkanı sağlayan bu okulların öğrenci alımları ve okul bilgileri ise merak konusu oldu. Sınavsız öğrenci alan ve hangi okulların Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğu bilgisi kontrol edildiğinde, e- Okul ekranında “ Ortaöğretim kurumları nakil başvuruları, nakil onay günü, nakil kabul işlemleri yapılacağından dolayı kapatılmıştır” notu öğrencilerin karşısına çıktı.
Sistem açıldığında sınavsız geçiş yapılan ve yeni açılan Anadolu İmam Hatip Liseleri bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2020 ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ LİSTESİ VE SINAVSIZ GEÇİŞ ALAN ANADOLU İMAM HATİP LİSTESİ


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