Hangi okullar İmam Hatip Lisesi oldu? 2020 Sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri!

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen koronavirüs salgınında yapılan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 16 Temmuz2da açıklanmıştı. Puanına göre İmam Hatip Lisesi’ne yerleşmek isteyen öğrenciler araştırmalara başladı. Bazı okulların İmam Hatip Lisesi olmasıyla birlikte öğrenciler hangi okulların Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu sorusunun cevabını aramaya başladı.

LGS puanıyla birlikte uzak bir okula gitmek istemeyen öğrenciler ve çocuğunu yakın bir liseye göndermek isteyen veliler 2020 yılında hangi okullar İmam Hatip Lisesi oldu araştırmasına başladı. Aynı zamanda sınavsız geçiş yaparak İmam Hatip Lisesi’ne devam etmek isteyen öğrenciler de 2020 sınavsız geçiş yapılan İmam Hatip Liseleri listesini aramaya başladı. İşte sınavsız öğrenci alan İmam Hatip Lisesi listesi…

Anadolu İmam Hatip Lisesi sayısında artış!

2019 yılında hafızlık projesi yapanlarla birlikte 339 olan İmam Hatip Lisesi sayısı, bu yıl yüzde 489’lık bir artışla 166 artarak 339’dan 505’e çıktı. İmam Hatip Liselerinin tüm kontenjanları dolarsa eğer okul başına 83 öğrenci alımı olacak. Peki sınavsız geçiş yapılan Anadolu İmam Hatip Liseleri hangileri? İşte **sınavsız öğrenci alan İmam Hatip Lisesi listesi 2020…