Hangi yaşta olursak olalım onlardan kurtulamıyoruz! Göğsünüzde sivilceleriniz varsa nedeni bu olabilir

Tıpkı yüz, omuz, sırt gibi yerlerde olduğu gibi göğüslerimizde de sivilceden muzdarip olabiliriz. New York merkezli dermatolog Dendy Engelman'a göre, terleme eğilimi göstermeye yatkınsanız sivilceye karşı savunmasız olabilirsiniz. Bir diğer neden ise terleme ile beraber derinin giysiyle sürtünmesi ve bunun sonuncunda oluşan tahrişe bağlı bir dermatit olabilir.

Göğüslerinize biraz önem vermenin zamanının geldiğini düşünüyorsanız işte göğüs aknesinden kurtulmanın yolları.

EGZERSİZ SONRASI RUTİNİNİZE DİKKAT EDİN

Antrenmanlar ter birikimine ve sürtünmeye neden olabilir. Nefes alabilir kumaşlardan yapılmış giysiler giymeye özen gösterin.

EN KISA SÜREDE TERLİ KIYAFETLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Antrenman biter bitmez terli kıyafetlerinizden kurtulmalı gözeneklerin tıkanmaması için en kısa sürede duş almalısınız. Hemen duş alma imkanınız yoksa en azından göğüs bölgenizi ıslak ya da bir kuru bezle silmelisiniz.

ÖLÜ DERİDEN KURTULUN

Ölü deriden kurtulmak için haftada bir ya da iki kez peeling yapmaya özen gösterin. Peeling yapmak, gözenekleri tıkayabilen ve sivilce oluşturabilen ölü deri hücrelerini temizleyecektir.