Hangi yaşta olursak olalım onlardan kurtulamıyoruz! Göğsünüzde sivilceleriniz varsa nedeni bu olabilir

Tıpkı yüz, omuz, sırt gibi yerlerde olduğu gibi göğüslerimizde de sivilceden muzdarip olabiliriz. New York merkezli dermatolog Dendy Engelman'a göre, terleme eğilimi göstermeye yatkınsanız sivilceye karşı savunmasız olabilirsiniz. Bir diğer neden ise terleme ile beraber derinin giysiyle sürtünmesi ve bunun sonuncunda oluşan tahrişe bağlı bir dermatit olabilir.
Göğüslerinize biraz önem vermenin zamanının geldiğini düşünüyorsanız işte göğüs aknesinden kurtulmanın yolları.
EGZERSİZ SONRASI RUTİNİNİZE DİKKAT EDİN
Antrenmanlar ter birikimine ve sürtünmeye neden olabilir. Nefes alabilir kumaşlardan yapılmış giysiler giymeye özen gösterin.
EN KISA SÜREDE TERLİ KIYAFETLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Antrenman biter bitmez terli kıyafetlerinizden kurtulmalı gözeneklerin tıkanmaması için en kısa sürede duş almalısınız. Hemen duş alma imkanınız yoksa en azından göğüs bölgenizi ıslak ya da bir kuru bezle silmelisiniz.
ÖLÜ DERİDEN KURTULUN
Ölü deriden kurtulmak için haftada bir ya da iki kez peeling yapmaya özen gösterin. Peeling yapmak, gözenekleri tıkayabilen ve sivilce oluşturabilen ölü deri hücrelerini temizleyecektir.
BENZOİL PEROKSİT KULLANIN
Kokulu duş jelleri kullanmak mutlu ve eğlenceli gelebilir ancak akneden muzadipseniz benzoil peroksit kullanmak daha iyi olacaktır. Benzoil peroksit, göğüste akne için mükemmel bir bileşendir, çünkü gözeneklerde yaşayan bakterileri öldürür.
ÇAMAŞIR DETERJANINI KONTROL EDİN
Dendy Engelman ''Belirli kimyasallara karşı veya deterjan kokusuna karşı'' alerjik olabilirsiniz diyor. Boyasız, kokusuz deterjanlar ve yumuşatıcılar kullanın.
VİTAMİN ALIN
Tabii ki vitaminlerin besinlerden almak en iyisidir. Ancak diyetinizi değiştirmek istemiyorsanız, ek vitaminler kullanabilirsiniz. Engelman, “Vitamin içindeki çinko, cilt iltihabını azaltırken, E vitamini cildinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir” diyor.
AKNE JELLERİ KULLANIN
Engelman, ''yüz için kullandığınız ürünleri vücudunuz için de kullanabilirsiniz'' diye konuşuyor. Akneleri temizlemek ve gelecektekileri önlemek için doktorunuza danışarak retinoid içeren bir jel kullanabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum