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Hangisi daha başarılı? Hyundai i10 vs Kia Picanto

29.07.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai i10 ve Kia Picanto modelini sizler için bir araya getirdim. A segmenti otomobillerinden olan bu iki modelden sizce kim daha başarılı?

Hangisi daha başarılı? Hyundai i10 vs Kia Picanto

Tasarım konusunda iki modelde iddialı. Ancak i10 çift tavan renk opsiyonu ile rakibinin önüne geçiyor. Arka bölümde ise Picanto bir adım daha önce. Bagaj alanı konusunda da Kia Picanto hem yedek lastik hem de sunduğu 255 litrelik alan ile önde. Kokpite geldiğimizde İ10 tasarım oyunları ile rakibine göre daha başarılı. Bunun yanında orta konsoldaki ekran rakibine göre daha avantajlı. Arka koltukta i10 yine rakibine kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor.

HYUNDAI i10 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

1.0 MPI 5 İleri Düz MT Jump (Benzinli) 162.350 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) 170.700 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) 174.950 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) 176.150 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) 183.400 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 184.600 tl

KIA PİCANTO GÜNCE FİYAT LİSTESİ

PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 176.900 TL
PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin Live 178.900 TL
PICANTO 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 183.900 TL

Küçük sınıfta hangisi daha iddialı? Kia Picanto alınır mı? Hyundai i10 alınır mı? Kia Picanto 'nun artıları neler? Hyundai i10 'un artıları neler? Hyundai i10 'un eksileri neler? Kia Picanto'nun eskileri neler? Hyundai i10 ne kadar yakıyor? Kia Pincanto ne kadar yakıyor? Tüm detaylar videomda. Keyifli seyirler.


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Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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