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Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:52 | Son Güncelleme

Bursa’nn Orhangazi ilçesinde hanımlar, Diş Hekimi Asiye Şen, Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş tarafından verilen seminerde sağlıklı beslenme ve cilt bakımı hakkında bilgiler aldı.Seminer Orhangazi Hanımlar Lokali’nde düzenlendi.

Bursa’nn Orhangazi ilçesinde hanımlar, Diş Hekimi Asiye Şen, Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş tarafından verilen seminerde sağlıklı beslenme ve cilt bakımı hakkında bilgiler aldı.
Seminer Orhangazi Hanımlar Lokali’nde düzenlendi. Seminerde Diş Hekimi Asiye Şen ağız ve diş bakımı, korunması, tıbbi diş hastalıkları uygulamaları, çocuklarda diş tedavileri hakkında bilgi verdi. Doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Gönültaş, sağlıklı kilo kontrolü hakkında tavsiyelerde bulundu. Estetisyen Fulden Uras ise cilt bakımı hakkında bilgiler verdi.

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi

Hanımlar sağlıklı beslenme ve cilt bakımının püf noktalarını dinledi
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