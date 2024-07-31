Haniye'nin ölümüne adeta bayram etti! İsrailli aşırı sağcı bakandan hakaretli paylaşım

Eliyahu, sosyal medya hesabından Haniye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.

"ÖLÜMÜ DÜNYAYI DAHA GÜZEL HALE GETİRECEK"

Heniyye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı. Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

"BU ÖLÜMLÜLERE MERHAMET YOK"

İşte Eliyahu'nun paylaşımı:

"Dünyayı bu pisliklerden temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali 'barış'/teslimiyet anlaşmaları yok, bu ölümlülere merhamet yok. Onlara vuracak demir el, barışı, biraz da olsa teselliyi getirecek, barışı arzulayanlarla barış içinde yaşama yeteneğimizi güçlendirecek olandır. Haniyeh'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi."

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti. (AA)