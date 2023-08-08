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Hans Fırtınası Kuzey Avrupa ülkelerini vurdu! Bölgeden tahliyeler yapıldı

08.08.2023 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Avrupa’da etkili olan Hans Fırtınası, Norveç’te toprak kaymalarına ve sellere neden oldu. Ülkede çok sayıda kişi fırtınanın etkili olduğu bölgelerden tahliye edildi. Fırtınadan İsveç, Litvanya, Almanya, Danimarka, Letonya, Estonya ve Finlandiya da etkilendi. İsveç'te ise bir yolcu treni raydan çıktı.

Hans Fırtınası Kuzey Avrupa ülkelerini vurdu! Bölgeden tahliyeler yapıldı

Hans olarak adlandırılan fırtına, Kuzey Avrupa’da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Norveç’te şiddetli yağış ve toprak kaymalarına neden olan fırtına nedeniyle yüzlerce kişi çeşitli bölgelerden tahliye edildi. Norveç’te bazı köyler sellerden etkilenirken, toplu taşıma durma noktasına geldi.

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Valdres kasabasında toprak kayması bir evi yıkarken, Hemsedal'da ise küçük bir ev nehir sularına kapıldı. Yetkililer, söz konusu olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

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BİR ÇOK ÜLKEYİ VURDU

Fırtınadan İsveç, Litvanya, Almanya, Danimarka, Letonya, Estonya ve Finlandiya da etkilendi. Dün İsveç’te fırtına nedeniyle bir yolcunun treninin raylardan çıkması sonucu 3 kişi yaralanmıştı.

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Litvanya'da ise 50 yaşındaki bir kadın, Letonya sınırı yakınlarında ağaçların devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, bölgede binlerce kişi elektriksiz kalmıştı.

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SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Polonya’dan İsveç’e, Norveç'ten Danimarka'ya ve Almanya’nın Hiddensee ve Rügen adalarına yapılan feribot seferleri askıya alınmıştı.

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Letonya'da ise rüzgarın hızı saatte 108 kilometreye ulaşmış, başkent Riga'nın güneybatısındaki Apgulde köyünde golf topu büyüklüğünde dolu yağmıştı.

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Estonya'da da şiddetli yağmur ve dolu bildirilmiş, Danimarka'da ise yetkililer ağaç devrilmesi riskine karşı halkı uyarmıştı. (İHA)

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Norveç Fırtına kuzey avrupa ülkeleri

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