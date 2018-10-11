HABER

Happn açıkladı... İstanbul'da en çok flört edilen nikah salonları belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Online tanışma uygulaması happn'ın verilerine göre, İstanbul'da en çok flört edilen nikah salonları belli oldu. Listede ilk sırada Gaziosmanpaşa Belediyesi Evlendirme Dairesi var...

Happn açıkladı... İstanbul'da en çok flört edilen nikah salonları belli oldu!

Davetliler, düğünlere yeni evlenen çifte mutluluk dilemek ve bu özel anı paylaşmak için katılır. Ancak bazıları için durum biraz farklıdır. Pek çoğumuz annelerin düğünleri çocukları için uygun gelin/damat adayı bulmak için değerlendirdiğine şahit olmuşuzdur. İster görücü usulü evliliğin gücüne inansınlar ister çocuklarının müzmin bekarlığına son vermek istesinler, anneler ortamdaki potansiyel bekarları süzmeden edemez.

Online tanışma uygulaması happn, düğünlerde çocuklarına eş arayanların sadece anneler olmadığını, bekarların da happn üzerinden birbirlerini beğenerek, kendilerine uygun bir eş arayışına girdiğini ortaya çıkardı.

İstanbul’un belli başlı nikah salonlarında gerçekleşen “Crush”, yani iki kullanıcının birbirini karşılıklı beğenme rakamlarını karşılaştıran happn, bekarların en çok eş arayışına girdiği düğün salonlarını belirledi. Buna göre, İstanbul’da bekarlar arasında en çok “Crush” Gaziosmanpaşa nikah salonunda gerçekleşiyor. Gaziosmanpaşa nikah salonunu sırasıyla Kartal, Sarıyer, Büyükçekmece ve Fatih takip ediyor.

İşte tam liste:

En çok flört edilen düğün salonları listesi:

1.Gaziosmanpaşa Belediyesi Evlendirme Dairesi
2.Kartal Belediyesi Evlendirme Dairesi
3.Sarıyer Belediyesi Evlendirme Dairesi
4.Büyükçekmece Belediyesi Evlendirme Dairesi
5.Fatih Belediyesi Evlendirme Dairesi
6.Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesi
7.Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi
8.Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi
9.Üsküdar Belediyesi Evlendirme Dairesi
10.Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi

PARTNERMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınızMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınız
İstanbul'un en çok flört edilen nikah salonları belli oldu İstanbul'un en çok flört edilen nikah salonları belli oldu
İnsansı polis robot 'Yiğido' ilgi odağı olduİnsansı polis robot 'Yiğido' ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Happn istanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Evlendirme Dairesi Kartal Belediyesi Evlendirme Dairesi Sarıyer Belediyesi Evlendirme Dairesi Büyükçekmece Belediyesi Evlendirme Dairesi Flört crush

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İlginizi Çekebilir

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Hibrit hayvanlardan akılalmaz görüntüler!

Hibrit hayvanlardan akılalmaz görüntüler!

Yeni iPhone telefonlar en ucuz nerede satılıyor?

Yeni iPhone telefonlar en ucuz nerede satılıyor?

Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1

Şık, ucuz ve güçlü; Nokia 7.1

WhatsApp’a yerli rakip geliyor!

WhatsApp’a yerli rakip geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un en çok flört edilen nikah salonları belli oldu

İstanbul'un en çok flört edilen nikah salonları belli oldu

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...

Üç arka kameralı Galaxy A7 (2018) geldi

Üç arka kameralı Galaxy A7 (2018) geldi

Samsung Galaxy A9 (2018) 4 kameraya sahip!

Samsung Galaxy A9 (2018) 4 kameraya sahip!

PUBG Mobile'dan moda markası ile işbirliği

PUBG Mobile'dan moda markası ile işbirliği

Razer Phone 2 resmi olarak tanıtıldı!

Razer Phone 2 resmi olarak tanıtıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.