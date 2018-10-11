Happn açıkladı... İstanbul'da en çok flört edilen nikah salonları belli oldu!

Davetliler, düğünlere yeni evlenen çifte mutluluk dilemek ve bu özel anı paylaşmak için katılır. Ancak bazıları için durum biraz farklıdır. Pek çoğumuz annelerin düğünleri çocukları için uygun gelin/damat adayı bulmak için değerlendirdiğine şahit olmuşuzdur. İster görücü usulü evliliğin gücüne inansınlar ister çocuklarının müzmin bekarlığına son vermek istesinler, anneler ortamdaki potansiyel bekarları süzmeden edemez.

Online tanışma uygulaması happn, düğünlerde çocuklarına eş arayanların sadece anneler olmadığını, bekarların da happn üzerinden birbirlerini beğenerek, kendilerine uygun bir eş arayışına girdiğini ortaya çıkardı.

İstanbul’un belli başlı nikah salonlarında gerçekleşen “Crush”, yani iki kullanıcının birbirini karşılıklı beğenme rakamlarını karşılaştıran happn, bekarların en çok eş arayışına girdiği düğün salonlarını belirledi. Buna göre, İstanbul’da bekarlar arasında en çok “Crush” Gaziosmanpaşa nikah salonunda gerçekleşiyor. Gaziosmanpaşa nikah salonunu sırasıyla Kartal, Sarıyer, Büyükçekmece ve Fatih takip ediyor.