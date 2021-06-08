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  4. Haraşo örgü nasıl örülür? İşte avantajları: Psikolojimizi bile etkiliyormuş

Haraşo örgü nasıl örülür? İşte avantajları: Psikolojimizi bile etkiliyormuş

08.06.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgü örmeye yeni başlayan vazgeçilmez tekniklerinden olan haraşo örgü, örgü ile üretilen tüm ürünlerde en sık kullanılan yöntemdir. Kolay örgü modelleri arasında yer alan haraşo örgü, güzel görünümüyle de tercih edilir. Ön ve arka tarafın aynı örgü tekniği ile örülmesiyle oluşan haraşo örgü kolay uygulaması ile vazgeçilmeziniz olacak.

Rahatlatıcı etkisiyle en sevilen uğraşlardan olan örgü örme, pek çok kişi için vazgeçilmez bir hobidir. Hele ki kolay uygulanan bir örgü modeli seçilmişse örgüyü ören kişi hızını alamaz. Atkıdan kazağa, şapkadan patiğe pek çok ürün ortaya çıkarır. Bu noktada en çok tercih edilen örgü modellerinden biri de haraşo örgüdür.

HARAŞO ÖRGÜ NASIL ÖRÜLÜR?

Haraşo örgü modelinde, ilmekler alınırken hem önden hem arkadan aynı şekilde alınır. Doğru olan haraşo örnekleri önden alınmalıdır. Şiş, sürekli önden ilmeğe geçirilir, üstten atılır ve çıkarılır. Bu işlem önde de arkada da hep aynıdır.

Haraşo örneği, berelerde, atkılarda, çocuk giysilerinde, kazaklarda kullanılabilir. Fakat haraşoya biraz daha fazla yün gider. Önden almak zor geliyorsa, sürekli arkadan örerek de yapılabilir. Atkılarda oldukça kullanışlı olmaktadır.

HARAŞO ÖRGÜNÜN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Yeni başlayanlar için kolayca öğrenebilecekleri bir yöntem olan haraşo örgü, kişiyi heveslendirir. Genellikle tüm şişlerle rahatlıkla uygulanabildiğinden haraşo modellerini örmek el altında bulundurulması gereken malzemeler bakımından da kolaylık sağlar. Ancak haraşo örgü düz modellerde kullanıldığından farklı bir görünüm elde etmek isteyenler hayallerini gerçekleştiremeyebilir. Yalnızca düz ve sade modellerde kullanılabilmesi haraşo örgü modelinin en büyük dezavantajıdır.

HARAŞO ÖRGÜ MODELİ İLE NELER YAPILIR?

Haraşo örgü modeli ile çanta, bebek yeleği, patik,tulum, boyunluk, atkı, hırka gibi birçok farklı iş ortaya çıkarabilirsiniz.

ÖRGÜ ÖRMEK STRESİ AZALTIYOR, ZİHNİ UYARIYOR

Unutmayın ki örgü örmek sağlığa faydaları olan bir hobidir. Tekrarlayan ritmik hareketler kişinin gevşemesine yardım ederek sakinlik ve esneklik serotonin salınımını tetikler. Böylece örgü örmek kişilere mutluluk verir. ABD'de yapılan araştırmalarda halsiz hisseden, stresli ya da depresyonda olan kişilerin örgü örmesi durumunda rahatlayarak daha az endişelendikleri ve korku seviyelerinin düştüğü görülmüştür.

İngiltere'de yapılan araştırmalarda ise örgü zihinsel egzersizler arasında görülür. Araştırmalarda görev alan araştırmacılar, masa oyunları oynamak ve okumak gibi örgü örmenin de zihni uyardığını bunun da zihinde egzersiz etkisi yaratarak demans riskini düşürdüğü iddia ediyor.


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