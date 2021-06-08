Haraşo örgü nasıl örülür? İşte avantajları: Psikolojimizi bile etkiliyormuş

Rahatlatıcı etkisiyle en sevilen uğraşlardan olan örgü örme, pek çok kişi için vazgeçilmez bir hobidir. Hele ki kolay uygulanan bir örgü modeli seçilmişse örgüyü ören kişi hızını alamaz. Atkıdan kazağa, şapkadan patiğe pek çok ürün ortaya çıkarır. Bu noktada en çok tercih edilen örgü modellerinden biri de haraşo örgüdür.

HARAŞO ÖRGÜ NASIL ÖRÜLÜR?

Haraşo örgü modelinde, ilmekler alınırken hem önden hem arkadan aynı şekilde alınır. Doğru olan haraşo örnekleri önden alınmalıdır. Şiş, sürekli önden ilmeğe geçirilir, üstten atılır ve çıkarılır. Bu işlem önde de arkada da hep aynıdır.

Haraşo örneği, berelerde, atkılarda, çocuk giysilerinde, kazaklarda kullanılabilir. Fakat haraşoya biraz daha fazla yün gider. Önden almak zor geliyorsa, sürekli arkadan örerek de yapılabilir. Atkılarda oldukça kullanışlı olmaktadır.

HARAŞO ÖRGÜNÜN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Yeni başlayanlar için kolayca öğrenebilecekleri bir yöntem olan haraşo örgü, kişiyi heveslendirir. Genellikle tüm şişlerle rahatlıkla uygulanabildiğinden haraşo modellerini örmek el altında bulundurulması gereken malzemeler bakımından da kolaylık sağlar. Ancak haraşo örgü düz modellerde kullanıldığından farklı bir görünüm elde etmek isteyenler hayallerini gerçekleştiremeyebilir. Yalnızca düz ve sade modellerde kullanılabilmesi haraşo örgü modelinin en büyük dezavantajıdır.