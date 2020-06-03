Hareket halindeki aracında öldürülmüştü! Cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu Dereçavuş mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Çalışmaz, yönetimindeki otomobilde yanında bulunan kişiyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki kişi silahını çekip Çalışmaz’ı tabancayla karnından vurdu. Çalışmaz yaralı halde sürmeye devam ettiği otomobille yol kenarındaki dinlenme tesisine geldi. Çalışmaz araçtan inerken, şüpheli ise ön yolcu koltuğundan sürücü koltuğuna geçerek bölgeden uzaklaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hayrullah Çalışmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ TAKİP EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hayrullah Çalışmaz’ın en son telefonda Suriye uyruklu Suzan A. isimli kadınla görüştüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Suzan A.’yı gözaltına aldı. Suzan A. emniyetteki ifadesinde "Patronum Fikret Fidan, Hayrullah Çalışmaz’ın telefonundan aradı. Hayrullah ile telefonda ara ara konuşurduk, ama hiç tanışmadık. Hayrullah’ın telefonu ile arayan Fikret ile yaptığım son görüşmede bana, ‘Telefonu kapat, çünkü biri vuruldu’ diyerek telefonu kapattı” dedi.