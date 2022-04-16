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Harem-ü Şerif'te İsrail polisinin müdahalesi sonucu 150'den fazla Filistinli yaralandı

15.04.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin Kızılayı, Ramazan ayı ve Yahudiler'in Hamursuz Bayramı'nın aynı döneme gelmesi nedeniyle gerilimin arttığı Kudüs'teki Harem-ü Şerif'te İsrail polisiyle çatışmalar sırasında en az 152 sivilin yaralandığını açıkladı.

Harem-ü Şerif'te İsrail polisinin müdahalesi sonucu 150'den fazla Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayı, Ramazan ayı ve Yahudiler'in Hamursuz Bayramı'nın aynı döneme gelmesi nedeniyle gerilimin arttığı Kudüs'teki Harem-ü Şerif'te İsrail polisiyle çatışmalar sırasında en az 152 sivilin yaralandığını açıkladı.

İsrail Polisi ise yayımladığı yazılı açıklamada yüzlerce Filistinli'nin sabah namazından sonra bitişikteki Batı Duvarı'nda Yahudilerin dua ettiği alana havai fişek ve taş attığını savundu.

Polisin El Aksa Camii'ne "kalabalığı dağıtmak ve diğerlerinin güvenle ayrılabilmesini sağlamak için girdiği" kaydedildi ve üç polisin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı, yaralanmaların çoğunlukla plastik mermi ve darptan kaynaklandığını belirtti.

İsrail Başbakanı Naftali Benett ise Twitter'daki mesajında "Harem-ü Şerif'te ve İsrail genelinde suküneti sağlamak için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra her türlü senaryoya hazırlanıyoruz ve güvenlik güçlerimiz her türlü görev için hazır" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise şiddet olaylarından "İsrail'in tam ve doğrudan sorumlu olduğunu" söyledi.

filistinliler

Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nebi Ebu Rudeyne "Olayların kontrolden çıkmasını önlemek adına İsrail'in El Aksa Camii'ndeki saldırısını durdurmak için uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

Gazze Şeridini yönetimi altında tutan Hamas ise "İsrail'in ortaya çıkabilecek sonuçların sorumluluğunu" taşıdığını açıkladı.

Geçen yıl da Harem-ü Şerif'te Ramazan ayında Filistinliler ve İsrail Polisi arasında çatışmalar çıkmıştı.

Doğu Kudüs'ten Filistinliler'in sürülmesi tehditleri ve El Aksa Camii'ne İsrail polisinin baskınları sonucu 11 gün süren İsrail-Gazze savaşı yaşanmış, 250'den fazla Filistinli ve 13 İsrailli ölmüştü.

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Filistin
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