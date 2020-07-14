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Harika bir cilde sahip olmak için keten tohumlu bu tarifleri uygulayın! Çok pratik...

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Cilt bakımı hepimizin son derece hassas olduğu bir konu... Pırıl pırıl parlayan sağlıklı bir cilde sahip olmak için türlü meşakkatli yöntemler deneriz, peki sağlıklı ve ışıl ışıl görünen bir cilde sahip olmak gerçekten bu kadar zor mu? Bize mükemmel bir cilt vadeden keten tohumunu nasıl kullanmalıyız? Keten tohumunun vücudumuza faydaları nelerdir?

Harika bir cilde sahip olmak için keten tohumlu bu tarifleri uygulayın! Çok pratik...

Birçoğumuz tonlarca para vererek çeşitli kozmetik ürünler deniyor ve maalesef genellikle sonuçtan pek memnun kalmıyoruz... Hayalini kurduğumuz pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak aslında o kadar zor değil! Cildimizi ve bedenimizi koruyan, sağlık katan ve ışıl ışıl parlamamızı sağlayan, doğanın bize armağanı: Keten tohumu! Peki, keten tohumunu cildimiz için nasıl kullanmalıyız? İşte detaylar...

DOĞADAN GELEN MUCİZE

Doğal bir lif kaynağı olan keten tohumu, içerdiği yüksek miktarda protein, fosfor ve potasyum sayesinde vücudunuz için son derece yararlı bir besindir. Keten tohumu tüketmek kan şekerinizi düzenler, kabızlığı önler, kolesterolünüzün düşmesine yardımcı olur ve kalp sağlığınız için son derece yararlıdır.

PIRIL PIRIL BİR CİLDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ!

Keten tohumu yalnızca vücut sağlığınızı korumakla kalmaz, bunun yanı sıra doğru ve düzenli bir kullanımla pırıl pırıl parlayan, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanıza da yardımcı olur. Keten tohumu size birçok kozmetik ürünün veremediği mükemmel cildi verebilir... Özellikle yaz aylarında güneşin etkisiyle ortaya çıkan, belirginleşen cilt lekelerinizin ve inatçı aknelerinizin düşmanı bu mucizevi besini mutlaka denemelisiniz!

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN KETEN TOHUMU MASKESİ

2 yemek kaşığı keten tohumu ve aloe vera jeli ile hazırlayacağınız bu doğal cilt bakım maskesi sayesinde cilt lekelerinizden kurtularak parlak ve ışıltılı bir tene sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken; temizlenmiş cilde hazırladığınız jeli sürmek ve 15 dakika beklettikten sonra yıkamak... Bu maske cildiniz için mükemmel bir nemlendirici olmanın yanında aknelerden ve lekelerden kurtulmak için de pratik ve doğal bir yöntem olacak!

KIRIŞIKLIK KARŞITI KETEN TOHUMU MASKESİ

Keten tohumu yalnız başına önemli bir şifa kaynağıyken chia tohumu ile hazırlayacağınız bir karışım cildinizde adeta botoks etkisi yaratacak! 1 yemek kaşığı keten tohumu ve 1 yemek kaşığı chia tohumunu 1 çay bardağı su ile kaynatın ve ılık hale geldiğinde süzün. Bir saat kadar dinlendirdikten sonra oluşan jeli temizlenmiş cildinize uygulayın ve 15 dakika sonra soğuk suyla yıkayın. İşte bu kadar! Haftada 1 yapacağınız bu maske cildinizdeki kırışıklık görünümünün azalmasına katkı sağlayacak, cildiniz tamamen doğal bu besinler sayesinde çok daha genç ve dolgun bir görünüm kazanarak ışıl ışıl parlayacak...

Keten tohumunu ve yazımızda söz ettiğimiz diğer ürünleri kullanmadan önce alerjiniz olmadığından emin olmanız sağlığınız için oldukça önemli!

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