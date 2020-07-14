Harika bir cilde sahip olmak için keten tohumlu bu tarifleri uygulayın! Çok pratik...

Birçoğumuz tonlarca para vererek çeşitli kozmetik ürünler deniyor ve maalesef genellikle sonuçtan pek memnun kalmıyoruz... Hayalini kurduğumuz pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak aslında o kadar zor değil! Cildimizi ve bedenimizi koruyan, sağlık katan ve ışıl ışıl parlamamızı sağlayan, doğanın bize armağanı: Keten tohumu! Peki, keten tohumunu cildimiz için nasıl kullanmalıyız? İşte detaylar...

DOĞADAN GELEN MUCİZE

Doğal bir lif kaynağı olan keten tohumu, içerdiği yüksek miktarda protein, fosfor ve potasyum sayesinde vücudunuz için son derece yararlı bir besindir. Keten tohumu tüketmek kan şekerinizi düzenler, kabızlığı önler, kolesterolünüzün düşmesine yardımcı olur ve kalp sağlığınız için son derece yararlıdır.

PIRIL PIRIL BİR CİLDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ!

Keten tohumu yalnızca vücut sağlığınızı korumakla kalmaz, bunun yanı sıra doğru ve düzenli bir kullanımla pırıl pırıl parlayan, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanıza da yardımcı olur. Keten tohumu size birçok kozmetik ürünün veremediği mükemmel cildi verebilir... Özellikle yaz aylarında güneşin etkisiyle ortaya çıkan, belirginleşen cilt lekelerinizin ve inatçı aknelerinizin düşmanı bu mucizevi besini mutlaka denemelisiniz!