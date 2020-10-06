HarmonyOS 2.0 Huawei modellerine geliyor

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Huawei son dönemde mobil işletim sistemi üzerine olan çalışmalarını arttırmış durumda. Bilindiği üzere yeni çıkan Huawei modellerinde Google servisleri yer almıyor. Bu bağlamda Huawei kullanıcıları uygulama indirmek için Google Play yerine Huawei’nin uygulama mağazası olan App Gallery’i kullanmak zorunda kalıyorlar.

Her ne kadar Huawei modellerinde Android işletim sistemi kullanmaya devam etse de Google servislerinin olmaması Android işletim sistemini büyük ölçüde geçersiz kılıyor. Hal böyle olunca Huawei de Android yerine kendi işletim sistemini devreye sokma kararı aldı. Lakin önümüzdeki dönemde çok daha ciddi süreçler Çinli akıllı telefon üreticisini bekliyor.

MATE 40 VE MATE 40 PRO HARMONYOS ALABİLİR

Çünkü ortaya çıkan son iddialara göre Huawei önümüzdeki dönemde satışa sunacağı amiral gemisi modelleri Mate 40 ve Mate 40 Pro’da HarmonyOS’in yeni sürümünü kullanacak.

Elbette bu biraz da kullanıcıların inisiyatifine bırakılmış durumda. Yani EMUI 11 ile gelen Mate 40 modellerine HarmonyOS 2.0 indirilebilir olacak. Burada Android yerine HarmonyOS 2.0’ı kullanmayı tercih etmek ise tamamen kullanıcılara bırakılacak.

Öte yandan ilerleyen dönemlerde Kirin 990, Kirin 980 ve Kirin 810 kullanan Huawei ve Honor modelleri de HarmonyOS’in yeni sürümünü indirip kullanabilecekler.

Oppo Reno4 Türkiye pazarında satışa sunuldu

