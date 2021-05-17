HarmonyOS, performansı ile üçüncü bir alternatif olabilir

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri genellikle ABD merkezli. Çip üretiminden diğer tasarım detaylarına kadar neredeyse her şey bu şirketler tarafından sağlanıyor. Peki tüm bu markaların herhangi bir başka şirkete donanım satmadığını düşünün. Huawei firmasının düştüğü durum tam olarak buydu.

İşletim sistemi ABD merkezli Google firmasına bağlı olan Huawei'nin yaptırımlar sonucu ne yapacağı birçok kişi tarafından kestirilemiyordu. Marka, kısa süre içerisinde kendi işletim sistemini piyasaya süreceğini açıkladı. HarmonyOS olarak bilinen işletim sistemi sızıntı kaynaklarının aktardıklarına göre, beklentilerin ötesine geçebildi.

HarmonyOS dünyanın en ilginç işletim sistemleri içerisinde yer alıyor. Neredeyse hiçbir ABD merkezli firmadan yardım almadan kurulan bu işletim sistemi bugünlerde gündemde. Birçok kişi platformu aslında iOS ve MIUI ile kıyaslıyor. Henüz beta sürecinde olan işletim sistemi testlerde iyi sonuçlar alabiliyor.

HARMONYOS'İN HEDEFİ SADECE TELEFONLAR DEĞİL

Bu işletim sistemi sadece akıllı telefonlar için kullanılmayacak. Aynı zamanda giyilebilir teknoloji ve akıllı ev aletleri için kullanımı amaçlanıyor. Akıllı telefon ve tabletler üzerinde denemeler yapılsa bile henüz tam olarak rayına oturmadı. Android bile ilk çıktığında hemen yüksek performans sağlamadı.