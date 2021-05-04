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HarmonyOS 2.0'ın özelliklerini ve tasarımını gösteren video yayınlandı!

04.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei'nin önümüzdeki ayın başlarında piyasaya sürmeyi planladığı söylenen HarmonyOS işletim sistemi için yeni bir video yayınlandı. Yayınlanan 4 dakikalık video, HarmonyOS 2.0 sürümünün temel özelliklerini ve tasarımını ortaya koydu.

HarmonyOS için beklentiler oldukça yüksek. Zira Huawei'nin HarmonyOS ile Apple'ın iOS'una ve Google'ın Android'ine güçlü bir rakip olması bekleniyor. Huawei de işletim sistemi için paylaştığı ufak bilgilerle bu beklentiyi güçlendiriyor. HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin nasıl göründüğü ise bir hayli merak ediliyor. İşte bu merakları giderecek bir video, Weibo'da ortaya çıkmış durumda.

HARMONYOS 2.0 NELER SUNUYOR?

HarmonyOS 2.0 videoya bakılırsa çok fazla değişiklik getirmiyor ancak EMUI 11 ile arasında bazı farklılıklar bulunuyor. En önemli değişiklik, sağ üst köşeden aşağı kaydırılan yeni bir kontrol merkezi olarak göze çarpıyor. Ekranın sol üst köşesinden arama yapılabilecek bir merkeze ulaşıldığını görüyoruz.

ÇOK DAHA HIZLI AÇIYOR

Huawei Mate 40 Pro'nun kullanıldığı videoda, bir diğer önemli konu ise uygulamaların açılış hızı oluyor. Zira uygulamaların Android destekli herhangi bir cihazdan çok daha hızlı açıldığı söyleniyor. Ancak bu noktada sadece dahili uygulamaları gördüğümüzü söylemek gerek. Yani, üçüncü taraf tarayıcılar, oyunlar ve uygulamalar HarmonyOS 2.0 yüklü cihazda bu kadar hızlı açılmayabilir.

HarmonyOS

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EMUI 11'E YAKIN

Harmony OS 2.0, görsel açıdan herhangi bir EMUI 11 akıllı telefonda gördüklerimize oldukça yakın. Haziran ayında tanıtılması muhtemel gözüken Huawei P50'nin kutusundan HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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