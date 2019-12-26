Harran Kaymakamı ile Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ile Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Çelik ile Başkan Özyavuz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haberde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım" fotoğrafını seçen Kaymakam Çelik, yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını anlatan Çelik, tüm AA çalışanlarını tebrik etti.

Harran fotoğrafının yıla damga vurmasını beklediklerini aktaran Çelik, "Her biri, birbirinden güçlü fotoğraflar. Beni en çok etkileyen fotoğrafları seçtim. Görev yaptığımız Harran ilçesinden de böyle bir fotoğrafın yarışmada oluşu bizi ayrıca mutlu etti. Harran'ı tanıtan bu fotoğraf ilçemizin reklamına da katkı sunmuştur. Umarım yılın fotoğrafı da Harran'dan çıkar. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan ilçemizde yöre halkının bir kısmı halen kerpiç evlerde yaşamaya devam ediyor. Çocuk ve hayvanın dostluğunu anlatan çok özel bir kare olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.