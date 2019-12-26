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  4. Harran Kaymakamı ile Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Harran Kaymakamı ile Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Harran Kaymakamı ile Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ile Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Çelik ile Başkan Özyavuz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haberde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım" fotoğrafını seçen Kaymakam Çelik, yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını anlatan Çelik, tüm AA çalışanlarını tebrik etti.

Harran fotoğrafının yıla damga vurmasını beklediklerini aktaran Çelik, "Her biri, birbirinden güçlü fotoğraflar. Beni en çok etkileyen fotoğrafları seçtim. Görev yaptığımız Harran ilçesinden de böyle bir fotoğrafın yarışmada oluşu bizi ayrıca mutlu etti. Harran'ı tanıtan bu fotoğraf ilçemizin reklamına da katkı sunmuştur. Umarım yılın fotoğrafı da Harran'dan çıkar. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan ilçemizde yöre halkının bir kısmı halen kerpiç evlerde yaşamaya devam ediyor. Çocuk ve hayvanın dostluğunu anlatan çok özel bir kare olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- "Gözümüz ve gönlümüz Harran'dan yana"

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını, yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda da Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Harran'ın sembolü olan evlere ilişkin bir fotoğrafı yarışmada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özyavuz, ilçeye olan katkılarından dolayı AA'ya teşekkür etti.

Yavuz, çok sayıda kişinin söz konusu fotoğrafı beğendiğini anlatarak, "Biz tabii ki ilçemizin olduğu fotoğrafa oy veririz. Ama bu sadece Harran veya Şanlıurfa'da beğenilmiyor. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden insanların beğendiği ortak bir fotoğraf. En çok oyu alan ve hak eden fotoğrafın seçileceğine inanıyoruz. Bizim gözümüz ve gönlümüz Harran'dan yana." dedi.

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