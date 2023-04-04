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Harry Potter dizi mi oluyor? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, hangi kanalda? Gözler HBO'da

04.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter bir döneme damga vuran bilim kurgu türündeki toplam 8 bölümden oluşan filmdir. Film, yazar J.K. Rowling tarafından kaleme alınan 7 kitaptan sinemaya uyarlandı. HBO Max ve Warner Bros. Harry Potter'ın dizisi için harekete geçti. Peki, Harry Potter dizi mi oluyor? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, hangi kanalda? İşte detaylar...

Harry Potter dizi mi oluyor? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, hangi kanalda? Gözler HBO'da

Harry Potter dünya genelinde çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Her filmiyle izleyicisini büyüleyen Harry Potter'ın dizi olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceden Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson’un yer aldığı hikaye, son filmin yayınlanmasından 12 yıl sonra tekrardan anlatılacak. İşte Harry Potter dizisiyle ilgili son gelişmeler...

HARRY POTTER DİZİ Mİ OLUYOR?

Harry Potter evreninde geçen bir dizinin gelebileceği iki yıldır konuşuluyordu. Çıktığı döneme damga vuran Harry Potter filmi dizi olarak sevenleri karşısına çıkacak. Warner Bross'un alt kuruluşu olan HBO Max tarafından ele alınacak olan Harry Potter dizisi, senaryonun kurgulanması halinde kısa süre içerisinde çekilmeye başlanacak.

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Bloomberg’in bir raporuna göre, HBO ve ana şirketi Warner Bros. Discovery, yedi kitaplık seriyi dizi olarak uyarlamak için ileri aşamalarda görüşmelerde bulunuyor.

HARRY POTTER FİLM SERİSİ DİZİ Mİ YAPILACAK, HANGİ KANALDA?

Harry Potter filmi HBO Max'te yayınlanacak. Bilindiği üzere, kitaplardan uyarlanan filmlerde bazı detaylar göz ardı edilmişti ve kaynak materyallerde yer alan pek çok unsuru seyircilere sunulamamıştı. Yakında HBO Max’de yayınlanacak olan Harry Potter dizisi, kısaltılan olaylar, karakterler ve diğer unsurları içereceği için büyülü dünyaya farklı bir bakış açısı sunacak.

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Harry Potter evreni, son derece başarılı video oyunu Hogwarts Legacy'nin Şubat ayında piyasaya sürülmesi de dâhil olmak üzere inanılmaz derecede popüler olmaya devam ederken, dizisi içinde çıkan haberlerle birlikte serinin hayranları şimdiden heyecanla bekleyişe geçti.

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