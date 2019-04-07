Hartum'daki gösterilerde ölü sayısı 5'e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da dün düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı beşe çıktı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, mermiyle yaralanan üç protestocunun yaşamını yitirdiği ve böylece dünkü gösterilerde ölen eylemci sayısının beşe yükseldiği belirtildi.

Hükümet tarafından söz konusu açıklamayı doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir beyanatta bulunulmadı.

Komite dün Amr Cemal isimli bir genç ile pratisyen hekim Abdulmuiz Atallah'ın yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Sudan Polis Sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim de dün yaşanan arbedede bir vatandaşın hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Sudan'da dün son 4 aydır yapılan gösterilerin en büyüklerinden birine sahne olan başkent Hartum'da yüzlerce gösterici ilk kez ulusal ordunun merkez yerleşkesine girmeyi başarmıştı.

Bina etrafında toplanan, orduya Ömer el-Beşir yönetimini devirmesi ve ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunan protestoculara polis güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulunmuştu.