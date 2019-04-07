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Hartum'daki gösterilerde ölü sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:44 | Son Güncelleme

Hartum'daki gösterilerde ölü sayısı 5'e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da dün düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı beşe çıktı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, mermiyle yaralanan üç protestocunun yaşamını yitirdiği ve böylece dünkü gösterilerde ölen eylemci sayısının beşe yükseldiği belirtildi.

Hükümet tarafından söz konusu açıklamayı doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir beyanatta bulunulmadı.

Komite dün Amr Cemal isimli bir genç ile pratisyen hekim Abdulmuiz Atallah'ın yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Sudan Polis Sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim de dün yaşanan arbedede bir vatandaşın hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

Sudan'da dün son 4 aydır yapılan gösterilerin en büyüklerinden birine sahne olan başkent Hartum'da yüzlerce gösterici ilk kez ulusal ordunun merkez yerleşkesine girmeyi başarmıştı.

Bina etrafında toplanan, orduya Ömer el-Beşir yönetimini devirmesi ve ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunan protestoculara polis güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hafta içinde yaptığı açıklamada, ülkede siyasi ve ekonomik reformları hayata geçireceği sözünü verirken, eski başbakanlardan Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, Beşir’e yaptığı istifa çağrısını yinelemişti.

- 19 Aralık'tan beri süren gösteriler

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısına tepki olarak ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle 19 Aralık'tan bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, Meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre ise 51 kişi hayatını kaybetti.

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