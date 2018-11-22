Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

Tutuklu iş adamı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturmada gazeteci Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu iddia edildi. Sabah gazetesinden Kenan Kıran imzasıyla yer alan haberde "FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal" ifadeleri dikkat çekti. Savcılık kaynaklarına dayanarak yapılan haberdeki ifadeler basılı gazetede de yer aldı.

ABD'YE GİTTİ



Şu anda yurt dışında bulunan Hasan Cemal ise yaptığı açıklamada Türkiye'ye döneceğini söyledi. Odatv'nin haberine göre Cemal, bir haftadır New York'ta olduğunu, kızını ziyaret için ABD'ye gittiğini söyledi. Hakkında kendisine iletilen bir yakalama kararı olmadığını ifade eden Cemal, "Avukatım Fikret İlkiz gerekli açıklamayı yaptı" dedi. Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, konuya ilişkin böyle bir karardan haberdar olmadıklarını söylemişti.

SABAH GAZETESİNİN İDDİASI



Sabah gazetesinde yer alan haberde şu ifadeler yer almıştı:

"Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal ve PKK'nın yayın organı olmakla itham edilen İMC TV'de sunuculuk yapan Banu Güven'i kurulacak medya yapılanması için Açık Toplum Vakfı'na yönlendirdiği tespit edildi. Osman Kavala, savcıya verdiği ifadede, 'Gezi olaylarının ardından gazeteciler, dijital ortamda çalışacak yeni bir haber kanalı kurmak istedi, Banu Güven'le parayı Açık Toplum Vakfı üzerinden almak gerektiği hususunda konuştum' ifadelerini kullandı."