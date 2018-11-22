Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

Tutuklu iş adamı Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturmada gazeteci Hasan Cemal hakkında yakalama kararı olduğu iddia edildi. Sabah gazetesinden Kenan Kıran imzasıyla yer alan haberde "FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal" ifadeleri dikkat çekti. Savcılık kaynaklarına dayanarak yapılan haberdeki ifadeler basılı gazetede de yer aldı.
ABD'YE GİTTİ
Şu anda yurt dışında bulunan Hasan Cemal ise yaptığı açıklamada Türkiye'ye döneceğini söyledi. Odatv'nin haberine göre Cemal, bir haftadır New York'ta olduğunu, kızını ziyaret için ABD'ye gittiğini söyledi. Hakkında kendisine iletilen bir yakalama kararı olmadığını ifade eden Cemal, "Avukatım Fikret İlkiz gerekli açıklamayı yaptı" dedi. Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, konuya ilişkin böyle bir karardan haberdar olmadıklarını söylemişti.
SABAH GAZETESİNİN İDDİASI
Sabah gazetesinde yer alan haberde şu ifadeler yer almıştı:
"Soruşturma kapsamında; Osman Kavala'nın, FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Cemal ve PKK'nın yayın organı olmakla itham edilen İMC TV'de sunuculuk yapan Banu Güven'i kurulacak medya yapılanması için Açık Toplum Vakfı'na yönlendirdiği tespit edildi. Osman Kavala, savcıya verdiği ifadede, 'Gezi olaylarının ardından gazeteciler, dijital ortamda çalışacak yeni bir haber kanalı kurmak istedi, Banu Güven'le parayı Açık Toplum Vakfı üzerinden almak gerektiği hususunda konuştum' ifadelerini kullandı."
Hasan Cemal, 1944 yılında İstanbul Kızıltoprak’ta dünyaya geldi. Annesi Ayşe Bozok, babası Ahmet Rüştü Cemal beydir. İttihat ve Terakki Partisinin önemli isimlerinden olan Cemal Paşa’nın torunudur.
Hasan Cemal, babasının Çorlu’daki Alpullu Şeker Fabrikası’nda tercuman olarak çalışması sebebiyle, ilkokula Alpullu’da başladı. Daha sonra Ankara‘daki Mimar Kemal İlkokulu'na kayıt oldu. Lise tahsilini Atatürk Lisesi'nde tamamladı.
1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1969'da Ankara’da haftalık olarak basılan Devrim dergisinde başladı.
Askerliğini bitirdiği 1969 yılına kadar futbolla içli dışlı olan Cemal, Ankara’nın amatör takımı Bahçeli Gençlik’te oynadı. Askerliğine yedek subay olarak 1967’nin baharında Tuzla Piyade Okulu’nda başladı, 1969’un baharında Trabzon’da tamamladı.
Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştı. 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. 1979'da Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilciliğine başladı.
1981-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı. 1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinde yazdı.
“Nokta” dergisiyle 1989 “Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü”nü kazandı. 1986’da “Sedat Simavi Ödülü”nü aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2004 yılında “Araştırma” ödülünü Hasan Cemal’in çalışmalarına verdi.
Hasan Cemal 1998-2013 yılları arasında Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.
28 Şubat 2013’te Milliyet’in manşetinde yayımlanan “İmralı Zabıtları”nın yayınını savunduğu için Başbakan’ın tepkisine hedef oldu. Milliyet yönetimi, “Başbakan’ı ve medya sermayesini sorgulamaktaki ısrarını” gerekçe göstererek 15 yıldır yazdığı gazetedeki köşesini kapattı. 2013 yılında Milliyet gazetesindeki işinden ayrılan Cemal şu anda T24 sitesinde günlük yazılarına devam etmektedir.
ÖZEL HAYATI
Hasan Cemal, 1971 yılında Necla Aksoy ile evlendi. Bu evlilikten Elif (d.1972) adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini 1996'da Hürriyet’in Reklam Grup Başkanı Ayşe Sözeri ile yaptı. Defne (d.1997) adında bir kızı vardır.
KİTAPLARI
2012 - 1915: Ermeni Soykırımı
2011 - Barışa Emanet Olun
2010 - Türkiye’nin Asker Sorunu
2005 - Cumhuriyet’i Çok Sevmiştim
2004 - Kürtler
1999 - Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım
1989 - Özal Hikayesi
1987 - Tarihi Yaşarken Yakalamak
1986 - Demokrasi Korkusu
1986 - Tank Sesiyle Uyanmak
Okuyucu Yorumları 0 yorum