HABER

Hasankeyf-2 Köprüsü'nde sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında yapımına başlanan Hasankeyf-2 Köprüsü, eylül ayı sonunda hizmete açılacak - Batman Valisi Hulusi Şahin: "Yeni yol ulaşıma açılınca eski Hasankeyf yolu trafiğe kapatılacak. 8 Ekim'den sonra eski yerleşim yerinde artık herhangi bir trafik akışı olmayacak"

Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında yapımına başlanan Hasankeyf-2 Köprüsü gelecek ay hizmete açılacak.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Hasankeyf İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Yeni Hasankeyf Yerleşim Yeri Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ilısu Barajı ve HES projesi çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, baraj göl havzasından etkilenecek yerleşim yerlerinde yürütülen çalışmaların koordineli şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Yapımında sona gelinen Hasankeyf-2 Köprüsü'nün gelecek ay sonunda tamamlanacağını belirten Şahin, köprünün hizmete sunulmasıyla birlikte mevcut kara yolunun ulaşıma kapatılacağını söyledi.

8 Ekim'den itibaren tarihi Hasankeyf ilçe merkezinin trafiğe kapatılacağını aktaran Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni yol ulaşıma açılınca, eski Hasankeyf yolu trafiğe kapatılacak. Bu tarihten sonra eski yerleşim yerinde artık herhangi bir trafik olmayacak. Yeni yolun açılmasıyla beraber eski yerleşim yerini tamamen güvenlik çemberine alacağız. Her türlü hırsızlık ve benzeri olaylara karşı giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek. Bu nedenle vatandaşlarımızın tüm planlarını kara yolu takvimine uygun şekilde yapmaları gerekiyor."

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Ilısu DSİ 16'ncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ve Karayolları 9'uncu Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan'ın da katıldığı toplantının ardından Hulusi Şahin, yapımı tamamlanan 100 yataklı Hasankeyf Uygulama Oteli'nde de incelemede bulundu.

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
Genç kadın ahırda ölü bulundu!Genç kadın ahırda ölü bulundu!
Kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler sınırda uçtuKime ait olduğu bilinmeyen helikopterler sınırda uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf Ilısu Barajı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

'Senin eski sevgilin, benim kardeşimdir'

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Beyoğlu'nda 5 yaşındaki çocuk pencereden düşüp yaralandı

Genç kadın ahırda ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Genç kadın ahırda ölü bulundu!

Sınırda askeri helikopter hareketliliği! Kime ait olduğu tespit edilemedi

Kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler sınırda uçtu

MHP İlçe Başkanı teknede çıkan yangında ağır yaralandı

MHP'li başkan ağır yaralandı

Diyarbakır'da zırhlı araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı polisler var

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 1 polis şehit...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.