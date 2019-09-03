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Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

ILISU Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Üçyol köyü mevkisinde, 30 milyon lira bütçeyle yapımı süren, çift yönlü ve 1230 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü.

Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA) - ILISU Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Üçyol köyü mevkisinde, 30 milyon lira bütçeyle yapımı süren, çift yönlü ve 1230 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü.
Batman'ın Hasankeyf ile Gerçüş ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla yapımı devam eden, 1230 metre uzunluğundaki Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı. Tünelde incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, birkaç ay içinde tünelin hizmete açılacağını söyledi. Yüklenici firma yetkililerinden tünel çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Şahin, operatör desteğiyle iş makinesi kullanarak, tüneldeki duvarda delme işlemi gerçekleştirdi. Ilısu Barajı projesinin çok önemli ayaklarından birinin daha tamamlamak üzere olduğunu belirten Şahin, "Yapımı devam eden tünelde çok kısa sürede ışık göründü artık. 6 ay gibi çok kısa bir sürede bu kadar büyük projeyi bu seviyeye getirenlere teşekkür ediyorum. Sanat yapılarıyla beraber birkaç ayda tünel faaliyete girecek" diye konuştu.
Proje kapsamında inşası süren viyadüğün ise Türkiye'deki en büyük viyadük olduğunu aktaran Vali Şahin, "Ekim ayının ilk haftasında da viyadüğün bir kanadı trafiğe açılacak. Bu artık Hasankeyf'te yeni bir hayat için her şeyin hazır olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de devlet yolları üzerinde Türkiye'nin en büyük viyadüklerinden biri olan viyadük inşa ediliyor. Ilısu Barajı altında kalacak eski Hasankeyf köprüsünün yeni geçişi de bu güzergahtan sağlanmış olacak" dedi.

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Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldıHasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldıHasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldıHasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı

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