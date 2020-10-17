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Haşdi Şabi yanlısı grup Bağdat’ta Barzani’nin partisinin binasını ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlısı bir grup, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) binasını ateşe verdi.KDP yöneticilerinden Hoşyar Zebari’nin “Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin Haşdi Şabi milislerinden arındırılması hükümetin öncelikli görevlerinden biri olmalıdır” açıklamasına tepki gösteren Haşdi Şabi yanlısı grup bugün sabah saatlerinde Bağdat’ın Karada bölgesinde bulunan KDP’nin binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Haşdi Şabi yanlısı bir grup, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) binasını ateşe verdi.
KDP yöneticilerinden Hoşyar Zebari’nin “Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin Haşdi Şabi milislerinden arındırılması hükümetin öncelikli görevlerinden biri olmalıdır” açıklamasına tepki gösteren Haşdi Şabi yanlısı grup bugün sabah saatlerinde Bağdat’ın Karada bölgesinde bulunan KDP’nin binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Haşdi Şabi bayraklarını taşıya grup IKBY aleyhine sloganlar atarak IKBY bayrağını ateşe verdiler. Ardından kalabalık grup binayı basarak ateşe verdi. Olayla ilgili hükümetten resmi açıklama yapılmadı.

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