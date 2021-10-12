HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hashimoto hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir?

Hashimoto hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir?

12.10.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağışıklık sisteminin boyunda yer alan tiroid bezine saldırmasıyla ortaya çıkan hashimoto hastalığı, tiroid bezinin iltihaplanmasına ve uzun dönemde yeterince tiroid hormonu salgılanamamasına (hipotiroidizm) neden olur. Hashimoto hastalığı tedavisi ve belirtileri ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında merak edilenleri anlattı.

Hashimoto hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir?

Tiroid bezi boynumuzda yer alan ve kalkan şeklinde hormon salgılayan bir dokudur. Bu doku tiroid hormonları olan T3 ve T4 hormonlarının yapılıp, salgılandığı yerdir. Bu hormonların salgılanmasını kontrol eden TSH (tiroid stimülan hormon) adını verdiğimiz hormon ise beyinde hipofiz bezinden salgılanarak, tiroid bezinin tiroid hormonu üretmesini sağlar.

Tiroid bezinin birçok hastalığı mevcuttur. Tiroid bezinin az çalışması, çok çalışması, tiroid bezinde hormon salgılayan ya da salgılamayan nodüller oluşması olası hastalıklardır. Haşimoto Hastalığı da tiroid bezinin az çalışmasına neden olan ve en sık görülen hastalıktır.

Hashimoto Hastalığı, kronik lenfosittik tiroidit olarakta bilinir. Tiroid hormonu azlığının (hipotiroidizm) en sık nedeni de Hashimoto Hastalığı’dır. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkilese de her yaştaki kadın ya da erkekte görülebilir.

Hashimoto Hastalığı Semptomları:

Hashimoto Hastalığı, genellikle yıllar içinde ilerleyerek tiroid bezi hasarına ve tiroid hormonu azlığına neden olur. Ortaya çıkan belirtiler tiroid hormonu yetersizliğine bağlı olarak (hipotiroidizm) ortaya çıkar.

  • Halsizlik
  • Yorgunluk
  • Kabızlık
  • Ciltte kalınlaşma
  • Saçlarda dökülme
  • Çabuk üşüme
  • Depresyon
  • Tırnak kırılması
  • Dilde büyüme
  • Kilo alma
  • Unutkanlık
  • Adet düzensizliği

Bu belirtilerden bazılarına sahipseniz tiroid fonksiyon testlerinize baktırmanız faydalı olabilir. Hipotiroidizm fark edilmezse zamanla tiroid bezi hormon salgılaması yönünde daha çok uyarılacaktır ve bu nedenle tiroid bezi büyüyecektir. Tiroid bezinin büyümesi boynunuzun kalın görünmesine neden olabilir. Ayrıca tiroid bezi büyüdüğünde yemek borusu ve soluk borusuna baskı yaparak yutkunmada zorluk veya nefes darlığına neden olabilir.

Hashimoto Hastalığı Risk Faktörleri:

Cinsiyet: Kadınların Hashimoto Hastalığı’ na yakalanma riski çok daha yüksektir.

Yaş: Hashimoto Hastalığı daha çok orta yaşta ortaya çıkar.

Kalıtım:Ailenizde Hashimoto ya da diğer otoimmün hastalıklar mevcutsa, risk daha fazladır.

Radyasyon maruziyeti: Aşırı düzeyde çevresel radyasyona maruziyet, Hashimoto Hastalığı riskini arttırmaktadır.

HASHİMOTO HASTALIĞI TEDAVİSİ

Hashimoto Hastalığı’nın tedavisi sadece takip ya da ilaç kullanımını içerebilir. Hormon eksikliği düşündürecek bir bulgunuz yoksa ve tiroid beziniz normal çalışıyorsa, doktorunuz sadece takibi yeterli bulabilir. Gerekli durumlarda sentetik tiroid hormonu olan levotiroksin, beslenme değişiklikleri, kilo verimi, vitamin ya da mineral destekleri önerilebilir.

Doktorunuz levotiroksin başlanmasını uygun görürse, 6-8 haftalık periyotlarla hormon dengeniz oluşana kadar kontroller önerebilir. Eğer kalp hastalıklarınız ve aşırı hipotiroidiniz varsa hormon dengenizin sağlanması daha yavaş planlanabilir, aksi taktirde kalp hastalıklarının kötüleşme riski artabilir. Ayrıca aşırı dozda levotiroksin kemik mineral kaybına ve osteoporoza neden olabilir. Uygun doz aralığında kullanıldığında levotiroksine bağlı neredeyse hiç yan etki görülmez.

Doktorunuzun önerdiği ilacı, önerdiği dozda unutmadan hergün kullanmanız oldukça önemlidir. Bazı ilaçlar levotiroksin ile etkileşebileceği için kullanacağınız ek ilaçları mutlaka doktorunuzla paylaşmalısınız.

Hashimoto Hastalığı ve diğer tiroid hastalıkları doğru yönetildiğinde, hayat kalitenizi etkilemeden kontrol altında tutulabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
PARTNERSeda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptıSeda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan uzman isimle yatağa girip rol yaptı
Kalp krizini önlemek mümkün! İşte yapmanız gerekenlerKalp krizini önlemek mümkün! İşte yapmanız gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek

Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.