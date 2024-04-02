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Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Partili Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi

02.04.2024 23:47
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AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, seçimde Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Selahattin Çolak’ın bir toplantıda kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Partili Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Partili Selahattin Çolak'ın seçim sonrası bir toplantı sırasında Samandağlılar ile ilgili söylediği sözler hakkında AK Parti İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

İL BAŞKANI AÇIKLADI

Toplumun bütününü kucaklayan bir parti olarak kentin kardeşlik iklimini koruyacaklarını kaydeden AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, “Hassa Belediye başkan adayı Selahattin Çolak, Hassa ilçesinde bir konuşma esnasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle partimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak toplumumuzun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğimizi ifade eder, Hatay’ımızın kadim hoşgörü ve kardeşlik iklimini hassasiyetle koruyacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz” dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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