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Hasta güvenliği, simülasyonla anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

DÜNYADA ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası' kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ) açık hava etkinliği gerçekleştirildi.

Hasta güvenliği, simülasyonla anlatıldı

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA,(DHA)- DÜNYADA ilk kez kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası' kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ) açık hava etkinliği gerçekleştirildi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk kez bu yıl kutlanan 'Dünya Hasta Güvenliği Günü ve Sağlıkta Simülasyon Haftası' kapsamında, üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, hasta güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Etkinlikte, hasta güvenliği ile simülasyona yönelik bilgilendirmeler, tanıtımlar ve uygulamalar yapıldı. Ayrıca stantlarda damar yolu açma, sanal hasta ugulaması, temel yaşam desteği gibi çeşitli temel konularda hastalara, hasta yakınlarına ve öğrencilere eğitimler verildi. Etkinlikler kapsamında Tıp Fakültesi öğrencileri stantları gezerek simülasyonlar üzerinde ilk yardım örneklerini gördü. Etkinlikte kurtarma simülasyonu da gerçekleştirildi. Senaryo gereği kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.
'HASTANEDE ZARAR GÖREREK ÇIKMAYI KİMSE İSTEMEZ'
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörü Mine Durusu Tanrıöver, Dünya Hasta Güvenliği Günü'nün dünyada ilk kez kutlandığını belirterek "Hastanemizde yatan her hastamıza üzerinde ad, soyad ve dosya numarasının yazılı olduğu bir kimlik bilekliği takıyoruz ve hastaya yapılan herhangi bir işlem ve tetkik öncesi muhakkak, hasta kimlik bilgilerinin kimlik bilekliğinden kontrol edilmesini istiyoruz ki doğru hastaya, doğru zamanda, doğru işlem yapıldığından emin olalım. Bu nedenle biz de bu seneki temamızı kimlik doğrulamanın önemine vurgu yapmak için bu şekilde seçtik. Hasta güvenliği konusunda hastane kaynaklı enfeksiyonlar çok korktuğumuz enfeksiyonlar. Bu konuda el hijyeni çok önemli. Hastalara el hijyenine dikkat edilmesi konusunda eğitim veriyoruz. Fayda görmek için girdiğiniz bir hastaneden zarar görerek çıkmak kimsenin isteyeceği bir durum değildir. Bunu önlemek için hasta güvenliği ilkeleri yönetim sistemi uyguluyoruz" diye konuştu.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Simülasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin, simülasyonun amacının hasta güvenliğini artırmak ve sağlık sistemi içinde hastanın daha az zedelenmesini sağlayan uygulamalar geliştirebilmek olduğunu bildirdi.

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