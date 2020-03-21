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Hasta yakını koronavirüs servisine alınmadı diye terör estirdi: 2 güvenlik görevlisini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 21:54 | Son Güncelleme

Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D. terör estirdi. Karantina uygulanan kata çıkılmasına engel olan 2 güvenlik görevlisini bıçaklayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hasta yakını koronavirüs servisine alınmadı diye terör estirdi: 2 güvenlik görevlisini bıçakladı

Olay saat 16.00 sıralarında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre göre koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi. Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerin ola yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganı hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen zanlının soruşturması devam ediyor.

BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DURUMU AĞIR

Bıçaklı saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlisi Minur Bağtur Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırıda hafif yaralanan Ferhat Kırmızı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı gören bir hasta yakını “hasta yakını içeri girmek istedi, güvenlikçilerde yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bıçaklamış ama onu görmedim. Polisler geldi yakaladı yapanı. Güvenlikçilerden biri ağırdı başka hastaneye götürdüler“ diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

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