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"Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (1) - "(Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyareti) Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mız Cumhurbaşkanı'mız, Hükümet'imiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır" - "(Hakkari üs bölgesindeki patlama) Şundan herkesin emin olmasını isteriz. Bu mesele dışarıdan bir saldırıyla gerçekleşmemiştir. Herhangi bir terör örgütü saldırısı, drone saldırısı, o silaha dışarıdan yapılan bir saldırı neticesinde olmamıştır" - "Rapor tamamlanmak üzere, Milli Savunma Bakanı'mız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir ziyaretine ilişkin, "Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. İnsani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mız Cumhurbaşkanı'mız, Hükümet'imiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir basın mensubunun Hakkari üs bölgesindeki patlamaya ilişkin sorusu üzerine Çelik, "Rapor tamamlanmak üzere, Milli Savunma Bakanı'mız bugün ya da yarın açıklanacağını söyledi." diye konuştu.

Konunun yakından takip edildiğini, olay olur olmaz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin bölgeye gittiğini, görgü tanıklarını dinlediğini belirten Çelik, askeri ve idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Şemdinli ve Yüksekova başsavcılıklarının soruşturmalarının da sürdüğünü ifade eden Çelik, bu müessif kazanın, kundağı motorlu 175 milimetrelik topta meydana gelen bir kaza neticesinde ortaya çıktığını aktardı.

İlk incelemelerde silahta, mühimmatta, namlunun yarılması gibi bir sorun olmadığının görüldüğünü anlatan Çelik, prosedürlere de bakıldığını dile getirdi.

Namluların operasyonlardan önce test edildiğini, kazanın olduğu topun yakın zamanda testten geçirildiğini ve göreve elverişli olduğu raporunun verildiğini belirten Çelik, prosedürlerde de atlanan bir hususun bulunmadığını kaydetti.

Raporda detayların olduğunu, silahın çalıştığını ancak daha sonra geriye doğru oluşan bir basınç neticesinde herkesi üzen ve şehitlerin verildiği kazanın meydana geldiğini anlatan Çelik, "Şundan herkesin emin olmasını isteriz. Bu mesele dışarıdan bir saldırıyla gerçekleşmemiştir. Herhangi bir terör örgütü saldırısı, drone saldırısı, o silaha dışarıdan yapılan bir saldırı neticesinde olmamıştır. Sosyal medyadan bununla ilgili pek çok spekülasyon çıktı. Bunları çok yakından takip ettik. Herhangi bir şekilde böyle bir şey olmadığı Milli Savunma Bakanımız tarafından açık şekilde ifade edilmiştir." diye konuştu.

Çelik, patlamanın Afyon'daki mühimmat patlamasıyla bir benzerliğinin de bulunmadığını bildirdi. İdari, askeri ve başsavcılıkların soruşturmasının devam ettiğini vurgulayan Çelik, rapor ortaya çıktığı zaman ayrıntılarının şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

- "İnsani bir ziyarettir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir ziyaretine ilişkin soruya karşılık Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilerinin kanunlarla belirlendiğini, Başkanlığın son derece saygın bir kurum olduğunu belirtti.

Ziyarete ilişkin çıkan tartışmaları izlediklerini aktaran Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ettiği bir ilim adamı ve yönetici olduğunu söyledi. Çelik, "Bu tartışmalar neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu görüşünün kamuoyuyla paylaşılmasını istemiştir." dedi.

Erbaş'ın FETÖ ve PKK terör örgütüne karşı, gençlerin bunların sapkın ideolojilerinden korunması, milletin sahih İslam anlayışıyla daha yoğun şekilde buluşturulması konusunda son derece gayretli bir ilim adamı ve yönetici olduğunu ifade eden Çelik, Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da takdir gördüğünü kaydetti.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmaları sebebiyle Fetullahçı Terör Örgütü ve PKK terör örgütü gibi birtakım terör örgütlerinin de hedefindedir. Geldiği günden beri ortaya koyduğu çalışmalar, hükümet tarafından takdir edilmektedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten siyasi sonuçlar çıkarmaya, ideolojik tartışma yapmaya başlarsak bunun sonu gelmez. Kendisi de ifade etti. Buraya gidildiğinde resimler aile tarafından çekiliyor, paylaşılıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu kıyafeti söz konusu ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı'mızın zaten kıyafeti bellidir. O kıyafetle ziyaretlerini yapıyor. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz. Pek çok siyasetçi siyasi sebeplerle de insani sebeplerle de ziyaret yapıyor. Eğer insani sebeple yaptığımız ziyaretleri illa siyasi bir formata oturtmaya kalkarsak kimse kimseyi kendi düşüncesiyle bire bir uyuşan kimse haricinde ziyaret edemez hale gelir. Dolayısıyla insani bir ziyaretten böylesine siyasi, ideolojik sonuçlar çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mız, Cumhurbaşkanı'mız, Hükümet'imiz tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır, gayretli bir ilim adamıdır, başarılı bir yöneticidir."

- "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir"

Son zamanlarda her vesilenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili tartışmaya dönüşmesini doğru bulmadıklarını vurgulayan Çelik, istiklal mücadelesinin dahi başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman hak ettiği saygıyı göreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 10 Kasım'da devlet heyetinin Atatürk'ü şükranla, minnetle andığına işaret eden Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir. AK Parti siyaseti açısından bu saygının altı her zaman Cumhurbaşkanı'mız tarafından çizilmiştir. Yöneticilerimiz de bu anlayışa sahiptir." ifadesini kullandı.

Tarihsel kişilikleri, liderleri eleştirirken saygı sınırlarının aşılması ya da desteklerken bunun tabu haline getirilmesi yaklaşımlarına öteden beri karşı olduklarına dikkati çeken Çelik, Cumhuriyet'in kurucusu ve istiklal mücadelesinin Başkomutanı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman saygı göreceğini dile getirdi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari üs bölgesi Ömer Çelik patlama Prof. Dr. Ali Erbaş

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