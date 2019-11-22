Hastalığını ciddiye almadı! Ağzını yemeye başladı!

"İngiltere'de bir çok projenin iç tasarımını yapıyorum..."

Yaşadıklarına dair konuşan Alex Lewis, "Gerçek şu ki bana bacaklarımı, ellerimi ve yüzümü geri vermeyi teklif etseniz kabul etmezdim..."

Yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına rağmen hayata tutunmayı başaran Alex Lewis, İngiltere'de bir otelin iç tasarımını yaptı.

Fakat Alex Lewis bu zorlu süreçte bacaklarını, ellerini kaybetti, ağız bölgesinde ise ciddi deformasyon oluştu.

Alex Lewis'e farklı bir tedavi yöntemi uygulandı ve başarıya ulaşıldı.

Doktorların hayatta kalma şansını yüzde 3 olarak belirttiği Alex Lewis 6 aydan fazla sürede 18 defa ameliyata alındı.

İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki evli ve bir çocuk babası tasarımcı Alex Lewis 2013 yılında önemsiz olduğunu düşündüğü bir rahatsızlığa yakalandı.

"Tasarım, mühendislik ve teknoloji gibi konularda fikrim sorulduğu için şanslıyım." dedi.

Et yiyen bakteri sebebiyle dudaklarını kaybeden Alex Lewis'e dünyada ilk kez alt ve üst dudağa olacak şekilde plastik cerrahi uygulaması yapıldı.

Bu süreçte Alex Lewis'e en büyük destek eşi ve ailesinden geldi.

Dudak operasyonu için Alex Lewis altı defa bıçak altına yattı.

Ampute bireyler için kar amacı gütmeyen bir inisiyatif de kuran Alex Lewis protez kol ve bacakları ile de yaşamayı öğrendi.

Yaşama sıkı sıkı tutunan Alex Lewis şimdi birçok kişiye ilham olan bir figür haline geldi.

