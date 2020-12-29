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Hastalık habercisi mi? Kırmızı ben neden çıkar, nasıl geçer?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
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Hastalık habercisi mi? Kırmızı ben neden çıkar, nasıl geçer?

Yaşlandıkça, giderek daha fazla 'yaşla ilgili rahatsızlıklar' ortaya çıkıyor. Otuz yaş sonrası ciltte daha fazla ben görülebilir. Bununla birlikte cildinizde kırmızı benlerin de ortaya çıktığını fark edebilirsiniz. Bu kırmızı benler neden çıkar, nasıl geçer? Gelin, bakalım.

Kırmızı benlere anjiyom denir. Bunlar parlak kırmızı doğum lekelerine benziyor ama aslında kan damarlarının büyümesi. Kimse buna neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyor ama genetik gibi görünüyor. Annenizde veya babanızda varsa, önümüzdeki yıllarda bunların cildinizde ortaya çıktığını görebilirsiniz.

Kırmızı benler tehlikeli değildir ve bu nedenle bunların çıkarılması için tıbbi bir neden yoktur ancak, dermatolog Anthony Rossi, 'anjiyomların bir dermatolog tarafından incelenmesinin akıllıca olduğunu düşünüyorum. Melanomu genellikle karanlık, siyah bir doğum lekesi olarak düşünüyoruz ancak anjiyom gibi diğer cilt kanseri türleri de var. Küçük kırmızı lekelerin bu nedenle iyi incelenmesi gerekir.

Anjiyomu çıkarmak isteseniz de istemeseniz de, dermatoloğunuz bu noktayı ve vücuttaki diğer noktaları kanser belirtileri açısından kontrol edebilir. Dermatolog Ivy Lee, bu yüzden tıbbi eğitim almamış bir güzellik uzmanından ziyade bir dermatoloğu ziyaret etmenin önemli olduğunu söylüyor. 'Güzellik uzmanı lekeleri çıkarabilir, ancak herhangi bir test yapamaz.'

DERMATOLOG TARAFINDAN TEDAVİ

Küçük anjiyomlar için dermatolog, hyfrecator adı verilen bir cihaz kullanabilir. "Aslında çok ince uçlu bir iğne ve kan damarlarını kapatmak için biraz ısı ve elektrik sağlıyor" diye açıklıyor Dr. Lee. Önce cilde anestezik krem sürülür ancak tedavi sonrasında yine de biraz acı hissedilebilir.

LAZER TEDAVİSİ

Daha geniş alanlar için belirli kan damarlarına yönelik bir lazer tedavisi uygulamak mümkündür. Dr. Rossi, 'Oldukça havalı görünüyor. Karanlıklaştıklarını ve sonra büzüşüp küçüldüklerini görebilirsiniz' diyor. Dr. Lee, bu seçeneğin iğneden daha az ağrılı olduğunu söylüyor. Ancak lazer tedavisi pahalı olabilir.

DONDURMA YÖNTEMİ

Tüm bu lazer ve planlama size göre değilse, kriyoterapi ile bölgeyi dondurmayı düşünebilirsiniz. Ciltte koyu veya açık renkli bir leke bırakma ihtimali vardır. Dr. Lee, bunu yalnızca beyaz lekenin daha az belirgin olduğu çok açık tenli hastalar için önermektedir.

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