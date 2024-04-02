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Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) nedir, neden olur? Hastalık hastalığı belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
23.03.2024 11:37
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Hastalık hastalığı, tıp literatüründe hipokondriyazis olarak bilinir ve kişinin gerçekte var olmayan veya normalden daha hafif semptomlara aşırı derecede odaklanmasıyla karakterizedir. Bu durumda, kişi kendini sürekli olarak hasta hisseder veya hastalıklar hakkında aşırı endişelenir, ancak tıbbi testler ve muayeneler genellikle herhangi bir ciddi sağlık sorununu doğrulamaz.

Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) nedir, neden olur? Hastalık hastalığı belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) nedir?
  • Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) neden olur?
  • Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) belirtileri nelerdir?
  • Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) tedavisi nasıl yapılır?
  • Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) kimlerde görülür?
  • Hipokondriyazis iyileşir mi?

Hipokondriyazis, psikolojik bir bozukluk olarak kabul edilir ve kişinin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durum, kişinin işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir zira sürekli endişe ve korku hissiyle doludur.

Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) nedir?

Hastalık hastalığı yani tıbbi bir bozukluk olan hipokondriyazis, kişinin gerçekte var olmayan veya normalden daha hafif semptomlara aşırı derecede odaklanması ve sürekli olarak sağlık endişesi yaşaması durumudur. Bu durumda, kişi kendini sürekli olarak hasta hisseder veya hastalıklar hakkında aşırı endişelenir, ancak tıbbi testler ve muayeneler genellikle herhangi bir ciddi sağlık sorununu doğrulamaz. Hipokondriyazis, psikolojik bir bozukluk olarak kabul edilir ve kişinin işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) neden olur?

Hipokondriyazis, çeşitli psikolojik ve sosyal etkenlerin bir kombinasyonuyla ilişkilendirilmiştir. Özellikle, kişinin çocukluk döneminde yaşadığı travmalar, ailedeki hastalık öyküsü, kişilik özellikleri ve stres gibi faktörler hipokondriyazisin gelişiminde rol oynayabilir. Hastalık hastalığı nedenleri şunlardır:

  • Özellikle, kişinin yaşadığı stres, kaygı, travma veya depresyon gibi psikolojik sorunlar hipokondriyazisin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
  • Bazı kişilik özellikleri, özellikle obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) veya aşırı endişe gibi özellikler, hipokondriyazisin gelişiminde rol oynayabilir.
  • Ailedeki hastalık öyküsü veya çocukluk döneminde yaşanan stresli olaylar gibi çevresel etkenler, hipokondriyazisin gelişiminde rol oynayabilir.
  • İnternet ve diğer medya araçları gibi bilgi kaynaklarına kolay erişim, kişilerin semptomlarını araştırmalarını ve sağlıkla ilgili endişelerini artırmasına neden olabilir.
  • Önceki sağlık sorunları veya tedaviler, kişinin sağlıkla ilgili endişelerini artırabilir ve hipokondriyazisin gelişimine katkıda bulunabilir.

Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) belirtileri nelerdir?

Hastalık hastalığı veya hipokondriyazis, kişinin gerçekte var olmayan veya normalden daha hafif semptomlara aşırı derecede odaklanması ve sürekli olarak sağlık endişesi yaşaması durumudur. Bu durumda, kişi kendini sürekli olarak hasta hisseder veya hastalıklar hakkında aşırı endişelenir, ancak tıbbi testler ve muayeneler genellikle herhangi bir ciddi sağlık sorununu doğrulamaz. Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) belirtileri:

  • Kişi sürekli olarak kendi sağlığı hakkında endişe duyar ve sağlıkla ilgili aşırı endişe içindedir.
  • Normalde hafif semptomları bile ciddi bir hastalık olarak algılar.
  • Kişi, kendinde veya çevresindeki başkalarında herhangi bir semptom fark ettiğinde hemen internet veya diğer kaynaklarda araştırma yapar ve bu semptomları ciddi bir hastalığa bağlar.
  • Hipokondriyazis olan kişiler, sık sık doktora başvurur ve çeşitli tıbbi testler ve muayeneler yaptırır.
  • Hipokondriyazisi olan kişilerde gerçek veya hayali semptomlar yaygın olarak görülür. Bu semptomlar genellikle baş ağrısı, karın ağrısı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk gibi yaygın semptomlardır.
  • Hipokondriyazis, kişinin sosyal ilişkilerini ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyebilir.
  • Kişi, sürekli sağlık endişesi ve semptomlarla meşgul olduğu için normal yaşamını sürdürmekte zorlanabilir.
  • Hipokondriyazis olan kişiler, sık sık tıbbi testler yapılmasını veya tedaviler almayı talep edebilirler, ancak bu testler ve tedaviler genellikle semptomların fiziksel bir nedenini doğrulamaz.

Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) tedavisi nasıl yapılır?

Hastalık hastalığı veya hipokondriyazis, psikolojik bir bozukluk olduğu için tedavisi de psikolojik yaklaşımlara dayanır. Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) tedavisi için kullanılan bazı yöntemler şöyledir:

  • Psikoterapi
  • Bilişsel davranışçı terapi (BDT)
  • İlaç tedavisi
  • Stres yönetimi ve rahatlama teknikleri
  • Destek grupları

Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) kimlerde görülür?

Hipokondriyazis, her yaştan ve cinsiyetten insanı etkileyebilecek bir rahatsızlıktır. Ancak bazı kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir. Hipokondriyazis riskinin yüksek olduğu gruplar şunlardır:

  • 20-30 yaş arası kişiler
  • Kadınlar
  • Aile öyküsünde hipokondriyazis olan kişiler
  • OKB, panik bozukluk veya anskiyete gibi psikiyatrik bozuklukları olan kişiler
  • Yoğun stres yaşayan kişiler
  • Daha önce ciddi bir hastalık geçirmiş kişiler

Hipokondriyazis iyileşir mi?

Hipokondriyazis günlük hayatınızı zorlaştıran bir rahatsızlık olsa da psikoterapi ve bazı ilaçlarla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Doğru tedavi ve destek ile hipokondriyazis semptomları kontrol altına alabilir ve yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir. Hipokondriyazis tedavisinin süresi ve başarısı, hastanın semptomlarının şiddetine ve tedaviye uyumuna bağlı olarak değişir. Çoğu hasta, birkaç ay içinde belirgin bir iyileşme gösterir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

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