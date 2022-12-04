Hastalıktan eser bırakmıyor! İşte doğal antibiyotik etkisi yaratan 7 besin

Soğuk havaların gelmesiyle kişisel bakımın önemi bir hayli arttı. Beslenme, vücut sağlığını korumadaki en önemli noktadır. Yapılan araştırmalara göre bazı besinler antibiyotik etkisi yaratıyor. Ayrıca bazı besinleri düzenli olarak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücuttaki mikropları kırıyor.

ISPANAK

Bağışıklık sistemine iyi gelen besinlerden biri olan ıspanakta A, B, C ve E vitaminleriyle beraber kalsiyum, magnezyum, quarcetin de bulunuyor. Ispanak enfeksiyonların önüne geçiyor, beynin yaşlanmasını engelliyor.

SARIMSAK, SOĞAN

Sarımsak, özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırır, helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önler.

Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidandır.

KEFİR

Kefir, vücut direncini artırır, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur. Ayrıca, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri de engeller, sindirim sistemine faydası bulunur.

BROKOLİ

Hem hafif hem de sağlıklı bir besin olan brokoli antioksidan aktivite göstererek bağışıklığı destekler. C ve E vitamini barındıran brokolinin faydaları saymakla bitmiyor.

ABD'de yapılan araştırmada, genellikle sigaranın neden olduğu ve her sene yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) hasarının engellenmesinde, brokolide bulunan bu "sülforapan" maddesinin etkili olduğu sonucuna varıldı.

C vitamini, folik asit, fosfor ve yüksek diyet lifi bulunduran turp tam bir şifa kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan turp soğuk algınlığına karşı savaşır ve öksürüğe, gribe iyi gelir.

KIRMIZI BİBER

C vitamini ve potasyum açısından zengin olan kırmızıbiberin içerisinde olca C vitamini bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp krizi riskini azaltıyor. Ayrıca ağrı kesici ve iltihap çözücü etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor, mide asidini düzenliyor. Kış aylarında tam bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

ZENCEFİL

Zencefil, aşırıya kaçmamak şartıyla, tüketildiğinde oldukça sağlıklı bir besindir. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek birçok faydası bulunuyor. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırıyor, mide bulantısına iyi geliyor, kolesterolü düşüyor.



