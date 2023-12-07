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Hastane bahçesinde korkunç olay! Alnından vurulmuş halde bulundu

07.12.2023 01:24 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi alnından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Şahsın üzerinde darp izlerinin de olduğu tespit edildi.

Hastane bahçesinde korkunç olay! Alnından vurulmuş halde bulundu

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Doktor Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait otopark bahçesinde meydana geldi. Silah sesini duyan hastane güvenlikleri, sesin olduğu bölgeye doğru koştu.

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DARP İZLERİNE DE RASTLANDI

Olay yerine giden güvenlikler, alnından vurulmuş bir erkek şahıs gördü. Hemen sağlıkçılara haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında maktul, hastane morguna kaldırıldı. Şahsın üzerinde darp izleri olduğu ve isminin Sinan Doğan olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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