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Hastane yolundaki feci kazanın ardından dram çıktı

30.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da dün iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı feci kazanın dram çıktı.

Hastane yolundaki feci kazanın ardından dram çıktı

Şanlıurfa’da dün iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı feci kazanın dram çıktı. Dün ölen annenin oğlunu hastaneye götürürken kazada öldüğü ortaya çıkarken, ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuğu da bugün hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Harran Üniversitesindeki (HRÜ) görevine giden Prof. Dr. Ramazan Sağlam’ın (58) kullandığı 63 AAR 819 plakalı Renault marka otomobil ile Mithat Canpolat (40) idaresindeki 63 RC 192 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinen giden sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Adalet Canpolat (33) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Canpolat durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bugün durumu ağırlaşan 8 yaşındaki Canpolat müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Sağlam ve Canpolat ile diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor. Canpolat ailesinin, Halil İbrahim Canpolat’ı tedavi için hastaneye götürmek üzere evlerinden ayrıldıkları öğrenilmişti. Kaza sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.

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