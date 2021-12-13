HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastanede büyük skandal! Diyaliz sırasında sedyeden düşüp hayatını kaybetti

Hastanede büyük skandal! Diyaliz sırasında sedyeden düşüp hayatını kaybetti

13.12.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Tevfik Canbolat (82) diyaliz tedavisi için ambulans eşliğinde evinden hastaneye getirildi. Canbolat, iddiaya göre tedavi sırasında sedyeden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da Canbolat'ın kafa travmasına bağlı gerçekleşen beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Bunun üzerine Canbolat'ın ailesi Sağlık Bakanlığı'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı.

Hastanede büyük skandal! Diyaliz sırasında sedyeden düşüp hayatını kaybetti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Haftada 2 defa diyaliz tedavisi görmek için hastaneye giden 82 yaşındaki Tevfik Canbolat'a geçtiğimiz Eylül ayında koronavirüs tanısı konuldu. Evinde karantinaya alınan Canbolat, diyaliz tedavisi için ambulans eşliğinde 21 Eylül 2021'de hastaneye getirildi. Tedavisi için yoğum bakıma alınan Canbolat, iddiaya göre yoğum bakımda sedyeden düştü. Düşmenin etkisiyle kafa travması geçiren Canbolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Eylül'de hayatını kaybetti. Olay günü hastanede görevli olan hemşirenin ifadesinde ise Canbolat'ın diyaliz tedavisi gördüğü sırada sedyeden düşmüş bir halde bulunduğu belirtildi. Canbolat'ın kanama nedeniyle ameliyata alındığı fakat kurtarılamadı kaydedildi.

02

'HASTANEYE KALDIRILMADAN ÖNCE KAFASINDA HERHANGİ BİR YARA BANDAJ YOKTU'

Olaya ilişkin hastane çalışanlarından şikayetçi olan Canbolat'ın 4 çocuğundan F.P. de savcılıkta ifade verdi. F.P. ifadesinde "O gün babamın yanında olan eşi M. Canbolat beni arayarak babamı göstermediklerini ancak bir ara kapı açıldığında babamın kafasının sarılı olduğunu ve sargının kanlı olduğunu söyledi" dedi.

F.P. "Babamın hastaneye kaldırılmadan önce kesinlikle kafasında herhangi bir yara ve bandaj yoktu. Hastanede yaralanmıştır, babamın yaralanarak vefat etmesine sebep olan sorumlu kişilerden davacı ve şikayetçiyim" ifadesini kullandı

ATK ÖLÜMÜN KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI SONUCU MEYDANA GELDİĞİNİ BİLDİRDİ

Suç duyurusunun ardından Başsavcılık, Canbolat'ın kesin ölümünün tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazdı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Canbolat'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiğine dair görüş bildirildi.

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Tevfik Canbolat'ın eşi ve 3 çocuğu Sağlık Bakanlığı'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. O gün yoğun bakımda görevli olan sağlık personelleriyle ilgili ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'daki hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlarİstanbul'daki hastanede skandal olay! Otele yerleştirip organlarını alıyorlar

'İHMALKARLIK OLDUĞU AÇIK'

Ailenin açtığı tazminat davasıyla ilgilenen Avukat Cemal Cantuğ Kurucu, yaşanan süreci anlattı. Canbolat'ın aile yakının Canbolat'ı sedyede, başının kanlı bir şekilde sarılı gördüğünü belirterek "Bunun üzerine hastaneye defalarca başvuruyor ve babalarını görmek istediklerini iletiyorlar. Ancak kesinlikle hastane böyle bir sıkıntının olmadığını, yoğun bakımda olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini belirtiyorlar. Maalesef ertesi akşam Tevfik Bey'in ertesi akşam ölüm haberini alıyorlar" dedi.

Adli Tıp Kurumu'nun düşerek beyin travması neticesinde öldüğüne dair rapor hazırladığını vurgulayan Kurucu, "Yoğun bakımda yatan Tevfik Bey'in zaten Sağlık Hizmet Kanunu gereğince tüm ihtiyaçlarının hastane personelince karşılanması gerektiği de açık. Ancak burada idarenin de ihmalkarlığı olduğu ortadadır. Biz bu ihmalkarlığın araştırılması yönünde hem İdare'ye başvurduk hem de ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDE OLAN BELGELER DE BU ŞÜPHEYİ DESTEKLER NİTELİKTEDİR'

Olayın ceza boyutuyla ilgilen Avukat Osman Kaan Aka ise Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve sürecin devam ettiğini belirterek "Soruşturma aşamasında Tevfik Bey'in sedyeden ihmal sonucu düştüğü şüphesi üzerinde durulmaktadır. Bununla ilgili zaten elimizde olan belgeler de bu şüpheyi destekler niteliktedir. Bununla ilgili olarak yoğun bakımda tedavi gören vatandaşlarımızın oradaki hastane personeli tarafından takip edilmesi ve bu takip sonucunda gerekli müdahalenin zamanında yapılması gerektiği açıktır" diyerek konuyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gereken dikkat ve özeni göstererek işlemlerin tamamlanacağına dair inançlarının tam olduğunu vurguladı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Emniyet Müdürü gece kulubü önünde bacağından vurulduEmniyet Müdürü gece kulubü önünde bacağından vuruldu
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Boris Johnson duyurdu! Omicron'dan ilk ölüm

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.