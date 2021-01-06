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Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye

06.01.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye

Ankara'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin davada 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Geçen yıl 21 Eylül'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan Ahmet Özel, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede Fırat Özel ve Ahmet Özel’i görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak korunmaya çalıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DURUŞMA ÖNCESİ TEKRAR TUTAKLANDILAR

Savcının hazırladığı iddianame ile 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 34’ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edilirken, tutuklu iki sanığın da delillerin toplandığı kanaatiyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Ancak savcılık, tahliye kararına itiraz etti. Bugün Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşma öncesi itirazı değerlendiren üst mahkeme, sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

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'ACIMDAN DOLAYI KAPIYA VURDUM'

Bunun üzerine tutuklanan iki sanık ile tutuksuz sanıklar Fırat Öztaş, Yasin Özel, Mehmet Sadık Özel, müştekiler ve taraf avukatları, bugün Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Soykan Kamay, "Biz hastaneye gittiğimizde ilk başta yakınımızın yaşadığını, daha sonra öldüğünü söylediler. Ben herhangi bir şekilde kimseye küfür etmedim, kimseyi tehdit etmedim; ailesini öyle görünce, çocuğunu ve eşini öyle görünce kapıya vurdum. Ancak bunu başkalarına art niyet şeklinde değil acımdan dolayı vurdum, herhangi bir şekilde direnmem söz konusu değildir" dedi. Suçsuz olduğunu belirten Kamay, tahliyesini talep etti.

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'ÖLÜM HABERİNİN ŞOKUYLA KENDİMİ KAYBETTİ'

Tutuklu sanık Muhammed Devran Özel, savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Rahmetli olan kişi benim halamın oğlu, elimde büyüdü. Bize hastanede yaşadığını söylediler. 10 dakika sonra ise 'öldü' dediler. Aile fertlerinden hamile olan eşi koridorda bayılmıştı. Bunun şokuyla kendimi kaybettim, iddianamede belirtilen şeyleri yapmadım" diye konuştu. Suçsuz olduğunu savunan sanık Özel, tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar ile müştekiler, savcılık ifadelerini tekrar ettiklerini belirttiler.

TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE

Olayla ilgili tanıkları dinleyen mahkeme, sanık beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Kamay ve Özel'in 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

DHA

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