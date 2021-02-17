Hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğuna 'şişirebilir' ünite!

Son 24 saatte 4 bin 49 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 202 bin 598’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 95 bin 105’e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 949’a çıktı.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Can kayıpları ve vaka sayılarının arttığı bölge ülkelerinden Kolombiya'da hastanelerin yükü de giderek artıyor.

Son 24 saatte 4 bin 49 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 202 bin 598’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 95 bin 105’e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 949’a çıktı.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Can kayıpları ve vaka sayılarının arttığı bölge ülkelerinden Kolombiya'da hastanelerin yükü de giderek artıyor.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac ve Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıların alımı için anlaşma imzalandığını belirten Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Kolombiya'da toplu aşılamaya 20 Şubat'ta başlama kararı aldık." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık sisteminin Kovid-19 hastaları ve aşılama kampanyasını bir arada yürütmekte zorlandığı ülkede bulunan bu ilginç çözüm haber ajansları tarafından görüntülendi.

Hastanelerdeki yatak sıkıntısı mimarları, spor sahaları ve otopark gibi boş alanlarda da hasta bakmaya ve aşılamayı devam ettirmede kullanılacak bu özel alanları yaratmaya sevk etti.

Her biri 5 metre genişlikte olan kubbelerde 2 hasta bulunabiliyor ve bu kubbeler birbirlerine yine şişme yollarla bağlanıyor. Şişme koridorlarda hava dolaşımı sağlanırken, içerideki hava saatte 16 kez dönüştürülerek temizleniyor.

Hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğuna şişirebilir ünite çözümü

La Salle Üniversitesi'nin geliştirdiği bu şişme kubbelerde 8 adet bulunuyor, kubbelerde 16 hasta tedavi görüyor. Bu yapının maliyetinin 15 bin dolar olduğu belirtilirken gereksinime göre kubbe sayıları artırılarak ana gövdeye eklenebiliyor.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ve Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ülkede acil kullanımına ocak ayı başında onay vermişti.

