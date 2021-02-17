HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğuna 'şişirebilir' ünite!

Hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğuna 'şişirebilir' ünite!

17.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğuna 'şişirebilir' ünite!

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Koronavirüs salgınından kötü şekilde etkilenen ülkelerden olan Kolombiya'da hastanelerdeki koronavirüs ve aşılama yoğunluğuna şişirilebilir ünitelerle çözüm aranıyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Can kayıpları ve vaka sayılarının arttığı bölge ülkelerinden Kolombiya'da hastanelerin yükü de giderek artıyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 949’a çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 49 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 202 bin 598’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 95 bin 105’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Can kayıpları ve vaka sayılarının arttığı bölge ülkelerinden Kolombiya'da hastanelerin yükü de giderek artıyor.

602cc0384e3fe118ac138de8

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 949’a çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 49 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 202 bin 598’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 95 bin 105’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac ve Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıların alımı için anlaşma imzalandığını belirten Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, "Kolombiya'da toplu aşılamaya 20 Şubat'ta başlama kararı aldık." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık sisteminin Kovid-19 hastaları ve aşılama kampanyasını bir arada yürütmekte zorlandığı ülkede bulunan bu ilginç çözüm haber ajansları tarafından görüntülendi.

Hastanelerdeki yatak sıkıntısı mimarları, spor sahaları ve otopark gibi boş alanlarda da hasta bakmaya ve aşılamayı devam ettirmede kullanılacak bu özel alanları yaratmaya sevk etti.

Her biri 5 metre genişlikte olan kubbelerde 2 hasta bulunabiliyor ve bu kubbeler birbirlerine yine şişme yollarla bağlanıyor. Şişme koridorlarda hava dolaşımı sağlanırken, içerideki hava saatte 16 kez dönüştürülerek temizleniyor.

Hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğuna şişirebilir ünite çözümü
La Salle Üniversitesi'nin geliştirdiği bu şişme kubbelerde 8 adet bulunuyor, kubbelerde 16 hasta tedavi görüyor. Bu yapının maliyetinin 15 bin dolar olduğu belirtilirken gereksinime göre kubbe sayıları artırılarak ana gövdeye eklenebiliyor.

Latin Amerika ülkesi Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ve Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ülkede acil kullanımına ocak ayı başında onay vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Dünyada en çok hangi hediyelik eşyalar satılıyor?Dünyada en çok hangi hediyelik eşyalar satılıyor?
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Kuzey Kore liderinin eşi bir yıl aradan sonra görüntülendi

Kuzey Kore liderinin eşi bir yıl aradan sonra görüntülendi

New York Times'dan övgü dolu Türkiye yazısı

New York Times'dan övgü dolu Türkiye yazısı

Dünyada en çok hangi hediyelik eşyalar satılıyor?

Dünyada en çok hangi hediyelik eşyalar satılıyor?

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 12'ye çıktı

Fransız Parlamentosu'ndan tartışmalı 'radikal İslam' kararı

Fransız Parlamentosu'ndan tartışmalı 'radikal İslam' kararı

Rapçi Pablo Hasel tutuklandı, binlerce kişi sokaklara döküldü

Rapçi Pablo Hasel tutuklandı, binlerce kişi sokaklara döküldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.