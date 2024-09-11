Hastanenin hastası nedeniyle ikiz bebekleri karıştı! İsimleri önceden seçmişlerdi: "Hangisinin hangisi olduğundan emin değiliz"

24 yaşındaki Saffron Crisp isimli bir kadın doğumun öncesindeki hesaplamalarının hastanenin yaptığı hata nedeniyle alt üst olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı. İkiz kızları için mükemmel isimleri, doğumlarından çok önce seçmişti ancak ebeler önce "yanlış" bebeği getirdiğinde planları altüst oldu.

24 yaşındaki Ipswich'li anne, "Önce bizim beklediğimiz bebeğin getirmediğini söylediler. Yani önce çıkan bebek sonra gelmişti. Bu yüzden isimleri de birbirine karıştı. Hangisinin hangisi olduğundan emin değiliz" dedi.

Çift yapılan tüm yanlışlığa rağmen bebeklerinin isimlerini değiştirmeyi düşünmediklerini söyleyerek, "Onlara baktığınızda isimlerine benziyorlar ve bence doğru şekilde çıksalar bile muhtemelen onları değiştirirdim." ifadelerini kullandı.