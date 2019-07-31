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Hastanın rahminden 41 miyom çıkartıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

Konya’da karın ağrısı ve ağırlık şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahminden, halk arasında ’ur’ diye de tabir edilen 41 parça miyom, rahime zarar vermeden çıkartıldı.Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Hastanın rahminden 41 miyom çıkartıldı

Konya’da karın ağrısı ve ağırlık şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahminden, halk arasında ’ur’ diye de tabir edilen 41 parça miyom, rahime zarar vermeden çıkartıldı.
Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fuat Demir, hastanın doğurganlığına ve rahmine zarar vermeden miyomların tamamının çıkartıldığını belirtti.
Hastanın karın ağrısı, karında şişkinlik ve adet düzensizliği şikayetiyle Medova Hastanesine başvurduğunu belirten Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Demir, “Göbeğin üstüne kadar büyüyen, dışarıdan da belli olan rahim kaynaklı kitlesel bir kitle mevcuttu. Bu hastalığa miyom diyoruz, halk arasında ’ur’ da deniliyor. Miyomların çeşitli ilaç tedavileri olmakla beraber ameliyat tedavisi de mevcut. Biz hastamızın miyomlarının çok büyük olmasından dolayı ilaç tedavisine cevap vermeyeceğinden dolayı ameliyat tedavisine uygun gördük” dedi.

“Çocuk sahibi olma yeteneğine zarar verilmedi”
Hastanın bekar olduğunu ifade eden Op. Dr. Demir, “Rahimden yaklaşık 40’ın üstünde miyom çıkarttık. Hastamızı özellikle yapan şey o bekar olması ilerde çocuk sahibi olma yeteneğini bu ameliyatla rahmine zarar vermeden kaybetmeyecek olması. Yumurta aklarını ve tüplerinde herhangi bir zarar vermeden 40’ın üstünde miyom çıkarttık” diye konuştu.
Hasta Selime Yağcı ise "Aşırı ağrılarım ve karında şişkinliklerim vardı. Ağrılara dayanamayıp hastaneye gelmiştim. Miyom olduğu söylendi, tek çözüm ameliyat zaten. Sayıca fazla miyom vardı başta hepsinin alınamayacağı söylendi. Bir kısmı kalacaktı zaten zarar vermemek için ama beklediğimizden çok daha iyi geçti ameliyat. Hepsi alındı, hiçbir tane kalmadı 41 tane miyom çıktı. Şu an herhangi bir rahatsızlığım kalmadı herhangi bir şişlik ya da ağrı” ifadelerini kullandı.
Ameliyata karamsar bir şekilde girdiğini belirten Yağcı, "Sonuçları çok kötü bekliyorduk. İyi bir şekilde çıkmayı beklemedik, hayati bir risk olarak girdik ameliyata ama çıktığımızda her şey beklediğimizden daha güzeldi, çok çok güzeldi hatta" dedi.

Hastanın rahminden 41 miyom çıkartıldı

Hastanın rahminden 41 miyom çıkartıldı

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