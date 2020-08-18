Hatalı basım 50 TL'yi, 70 bin liraya satıyor!

Ezine ilçesinde 5 gün önce karpuz ve kavun nakliyesi sırasında yardım ettiği bir yakını Metin Özkan'dan 50 TL alan Tayfun Kızak, aldığı 50 TL'lik banknotun harçlıklarını sayarken, hatalı olduğunu fark etti. Sahte olduğundan şüphelenen Kızak, parayı bankada kontrol ettirdi. Üzerindeki 5 ve 0 rakamlarının bir kısmı olmayan banknotun, para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçtikten sonra, orijinal olduğu belirlendi. Tayfun Kızak, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini ve parayı en iyi teklifi verene satacağını açıkladı.

Karpuz- kavun nakliyesi sırasında yardımcı olduğu Özkan'dan aldığı parayı sonradan fark ettiğini söyleyen Kızak, "Metin abiden aldığım paranın bu para olduğunu fark etmedim. Harçlıklarımı sayıyordum. Sonra destenin içinde bu parayı fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Bankaya gidip sahte mi değil mi diye kontrol ettirdim. Üzerinde hiçbir oynama yok. Türkiye’de bu paradan 4 tane olduğunu öğrendim. Tekliflere açığım. Şu an 2 tane ciddi alıcıyla görüşüyorum. Biz paha biçmedik ama geçtiğimiz günlerde 72 bin TL'ye alıcı bulmuş. Adana'da da bir kişi de var. O da 100 bin istiyor. Biz de en alt limit olarak 70 bin TL diyoruz. En fazla paraya verene de satmayı düşünüyoruz" dedi.