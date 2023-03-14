Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okullar açılacak mı? Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi belli mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerin ardından okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildi. 11 ilde okulların açılış tarihi üç kategoriye ayrıldı. Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim ve öğretim yeniden başladı. Peki, deprem bölgelerinde okullar ne zaman açılacak? İşte tüm ayrıntılar...

HATAY, ADIYAMAN, MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Deprem bölgesinde yer alan okulların açılış tarihleri belli oldu. Buna göre;

Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart'ta başladı.

İkinci kategoride Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açıldı.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde ise eğitim ve öğretim 27 Mart'ta başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN, YAPILACAK MI?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla araştırdığı konulardan biri de nisan ara tatii. MEB tarafından yayımlanan takvimde bir aksilik olmaması durumunda okullar 14 Nisan Cuma günü ara tatile çıkacak.

Ara tatil dönüşü ise okullar 24 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Hafta sonu ile birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacaklar.

