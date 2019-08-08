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Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Hatay'da, bir TIR'ın içerisine yüklü, su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir nakliyat şirketinde gümrükleme işlemi için bekleyen TIR'da uyuşturucu hap olduğu bilgisi aldı.

SİLİNDİRLERE GİZLENMİŞ

Çalışma başlatan polis, "Akrep" ve "Rüzgar" isimli narkotik köpeklerinin de katılımıyla düzenledikleri operasyonda, TIR içerisindeki su kuyularına ait sondaj makinelerinin silindirlerine gizlenmiş 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 3 Suriyeli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu haplarının Suudi Arabistan'a götürülmek istendiği iddia edildi.

Kaynak: AA

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