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  4. Hatay’da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı

Hatay’da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 22:16 | Son Güncelleme

Hatay’da bir genç kız, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle çeyizini depremzedelere bağışladı.

Hatay’da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün 20.55’de meydana gelen depremin ardından, birçok ilde vatandaşlar deprem bölgesi için seferber oldu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’un başlatmış olduğu yardım kampanyasına alışılagelmişin dışında bir bağış yapıldı. İsmini vermek istemeyen bir genç kız, çeyizini depremzedeler için bağışladı.

Başkan Yavuz’da bu bağışın ardından, “İşte öyle bir milletiz ki, Türkiye’nin neresinde olursa olsun birimizin başına felaket geldiğinde anında kenetleniyoruz. İsmini vermek istemeyen hanım kızımız başta olmak üzere yorgan, battaniye, yatak, tüp ve buna benzer birçok eşya ile katılım sağlayıp destek olan bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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