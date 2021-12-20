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  4. Hatay'da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı

Hatay'da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı

20.12.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinde, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavaslı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Temizkan, cadde üzerinde seyir halinde olan Cemil D.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu metrelerce ileriye savrularak yere düştü. Arabanın çarptığı kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

FECİ KAZA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay
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