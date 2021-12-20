Hatay'da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı

Kavaslı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Temizkan, cadde üzerinde seyir halinde olan Cemil D.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu metrelerce ileriye savrularak yere düştü. Arabanın çarptığı kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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