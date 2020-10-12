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  4. Hatay'daki orman yangınında Türk bayrağı yanmadı! Ev sahibi şaşkına döndü

Hatay'daki orman yangınında Türk bayrağı yanmadı! Ev sahibi şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

Hatay'daki orman yangınında alevlerin sıçramasıyla tamamen kullanılamaz hale gelen bir evde, çekmecedeki Türk bayraklarının yanmaması dikkati çekti.

Hatay'daki orman yangınında Türk bayrağı yanmadı! Ev sahibi şaşkına döndü

Hatay'ın Belen ilçesinde 3 gün önce çıkan yangın, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi’ndeki 3 çocuk babası emekli İlhan Saydam’ın evini de kullanılamaz hale getirdi.

TÜRK BAYRAĞI ZARAR GÖRMEDİ

Ormanlık alandan evine sıçrayan alevlerde tüm eşyaları küle dönen Saydam'ın, yatak odasında çekmecede duran Türk bayrakları ise zarar görmedi.

Evinde gazetecilere açıklamada bulunan İlhan Saydam, evi alevlerin yaklaşmasıyla terk ettiklerini söyledi.

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Yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerini belirten Saydam, acı bir manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

Zor da olsa girdikleri evlerinde çekmeceleri kontrol ettiğini ifade eden Saydam, yatak odasında bütün eşyaların kül olduğunu, sadece 4 Türk bayrağının yanmadığını anlattı.

EVİNİN GİRİŞİNE ASTI

Saydam, yanmayan Türk bayraklarından birisini de evinin girişine astı.

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Dün incelemede bulunmak üzere bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da evi yanan aileyi ziyaret etmişti.

(AA)

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