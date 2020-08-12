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Hatay Vali Yardımcısı: Annesini ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltında

12.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın Seyhan ilçesinde ailesinin evinde annesi İkbal Polat ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürdü. Tolga Polat bir süre sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren Polat'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Hatay Vali Yardımcısı: Annesini ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltında

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın Seyhan ilçesinde ailesinin evinde annesi İkbal Polat ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürdü. Tolga Polat bir süre sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren Polat'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Tolga Polat, avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasıyla önce annesini öldürdü. Ardından da olay yerinden kaçmaya çalışan kardeşini de apartmanda yakalayarak ona ateş açtı.

Altuğ Polat da olay yerinde hayatını kaybetti.

Ardından daireye dönen ve kendisini de öldürmek isteyen Tolga Polat'ı babası Şeref Polat ikna etti.

Tolga Polat gözaltına alındı.

Baba Şeref Polat ise ifadesine alınmak üzere karakola götürüldü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ev mühürlendi

Polis, anne ve oğlunun öldürüldüğü evi mühürledi.

İhlas Haber Ajansı, Polat'ın annesini ve kardeşini öldürmesinin yaklaşık 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşımıyla ilgili tartışmadan kaynaklandığının iddia edildiğini bildirdi.

Yine İHA'nın haberine göre, Polat'ın öldürdüğü annesinin ve kardeşinin, babaları hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığına" dair rapor aldıkları da öğrenildi.

Polat'ın koruması ise "miras" iddiasını yalanladı.

Tolga Polat kimdir?

Tolga Polat; 1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini yaptı.

1998 yılında Maliye Bakanlığının sınavını kazanarak, Adana Defterdarlığında Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amiri oldu. Adana'nın Yumurtalık ve Hatay'ın Altınözü ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü.

2003 yılından sonra da sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Tolga Polat, 24 Aralık 2018'de I. Zeytindalı Harekat Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörlüğü görevini de üstlenmişti.

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