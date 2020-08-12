Hatay Vali Yardımcısı: Annesini ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat gözaltında

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'nın Seyhan ilçesinde ailesinin evinde annesi İkbal Polat ve kardeşi Altuğ Polat'ı öldürdü. Tolga Polat bir süre sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren Polat'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Tolga Polat, avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasıyla önce annesini öldürdü. Ardından da olay yerinden kaçmaya çalışan kardeşini de apartmanda yakalayarak ona ateş açtı.

Altuğ Polat da olay yerinde hayatını kaybetti.

Ardından daireye dönen ve kendisini de öldürmek isteyen Tolga Polat'ı babası Şeref Polat ikna etti.

Tolga Polat gözaltına alındı.

Baba Şeref Polat ise ifadesine alınmak üzere karakola götürüldü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ev mühürlendi

Polis, anne ve oğlunun öldürüldüğü evi mühürledi.

İhlas Haber Ajansı, Polat'ın annesini ve kardeşini öldürmesinin yaklaşık 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşımıyla ilgili tartışmadan kaynaklandığının iddia edildiğini bildirdi.