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Hatay'da freni patlayan kamyonun sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 02:50 | Son Güncelleme

Hatay'da freni patlayan kamyonun sürücüsü yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 PE 590 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, bir özel hastaneye kaldırıldı. Kazada park halindeki bir otomobil de hasar gördü.

Dökülen hafriyat nedeniyle İskenderun-Antakya kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
iskenderun kamyon Kaza trafik

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