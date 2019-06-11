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Hatay'da Şair Yavuz Bülent Bakiler'e "vefa gecesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:57 | Son Güncelleme

Hatay'da Şair Yavuz Bülent Bakiler'e "vefa gecesi"

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Hatay Şair ve Yazarlar Derneği tarafından şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e, vefa gecesi düzenlendi.

Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, 83 yaşındaki şair ve yazar Bakiler'in hayatından önemli kesitlerin anlatıldığı slayt gösterisi sunuldu.

Gecede usta şair Bakiler'in sevilen şiirleri okunurken dinleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Şair ve yazar Bakiler, programda yaptığı konuşmada Türkçe'nin doğru kullanımının kitap okuyanların sayısının artırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin okuyarak yükseleceğini vurgulayan Bakiler, "Türkçe bizim varlık sebebimizdir. Türkçe olmasa bizim millet olarak ayakta kalmamız mümkün değildir. Batılılar veya bizim içerideki ve dışarıdaki düşmanlarımız Türkçenin büyük önem arz ettiğini bildiği için ülkemizi bir çıkmaz sokağa iteklemek için çok ciddi gayret içerisindedirler." şeklinde konuştu.

Hatay Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Ali Parlak da konuşmasında ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden Yavuz Bülent Bakiler'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda Hatay Valisi Rahmi Doğan, şair ve yazar Bakiler'e plaket verdi.

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