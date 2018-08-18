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Hatice Merve Tatar, AK Parti'nin en genç MKYK üyesi oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep'ten milletvekili adayı gösterdiği üniversite öğrencisi Hatice Merve Tatar (21), Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) en genç üyesi oldu.

Hatice Merve Tatar, AK Parti'nin en genç MKYK üyesi oldu

GAZİANTEP, (DHA)- AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep'ten milletvekili adayı gösterdiği üniversite öğrencisi Hatice Merve Tatar (21), Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun (MKYK) en genç üyesi oldu.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Hatice Merve Tatar, 24 Haziran seçimlerinde memleketi Gaziantep'te AK Parti tarafından 12'nci sıradan milletvekili adayı gösterildi. Türkiye genelindeki en genç milletvekili adaylarından Tatar, bugün yapılan AK Parti 6'ncı Olağan Kongresi'nde MKYK listesine en genç üye olarak girdi. Babası esnaf, annesi ev kadını olan Tatar'ın 2 kardeşi bulunuyor.

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Hatice Merve Tatar, AK Parti'nin en genç MKYK üyesi oldu

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