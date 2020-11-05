Hatmi çiçeği nedir? Hatmi çiçeğinin faydaları

Gribe ve öksürüğe iyi geldiği bilinen hatmi çiçeğinin faydalari saymakla bitmiyor. Çoğunlukla çay olarak tüketilen hatmi çiçeği nedir, hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir? İşte bu mucizevi çiçek hakkında tüm merak ettikleriniz.
İngilizcesi; “ Marsh-mallow" olan hatmi çiçeğinin bilimsel adı “Althaea officinalis " olarak bilinir. Kış aylarında oldukça fazla kullanılmaktadır. Memleketimizin bazı yörelerinde ise; hire, deve gülü, silindir çiçeği, gülhatmi ve hibiskus olarak bilinir. ebegümecigiller (malvaceae) ailesinden olan çiçekli ve hoş kokulu bir bitkidir. Türkiye’de bol miktarda yetişir. Bulunduğu bölge çoğunlukla Akdeniz Bölgesi’dir. Boyları 2,5 metreye kadar uzamaktadır. Yol kenarlarında ve tarlalarda yetişmektedir.
Hatmi çiçeğinin pek çok rengi yetiştirilmektedir. Beyaz, pembe, kırmızı, mor ve sarı çiçekleri vardır. Temmuz ve ağustos ayının sonuna kadar çiçek açmaktadır. Yaprakları, çiçekleri ve tohumları insan sağlığı için şifa verici özelliğe sahiptir. Herhangi bir yan etkisi olmayan bir yapıya sahip olması kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılmasına olanak sağlamıştır. Alternatif tıpta da enfeksiyon önleyici özelliği sayesinde sıkça kullanılmaktadır.
Hatmi çiçeği faydası yüksek bir bitki olduğu için pek çok amaçla kullanılmaktadır. İşte çiçeğin en bilinen faydaları:
Hatmi çiçeğinin faydalarını etkili şekilde görebilmek için dikkatli ve doğru şekilde kullanmak önemlidir. Hem soğuk hem sıcak olarak içebilirsiniz. Çayı içtikten sonra en az 30 dakika ya da en fazla 1 saat sigara içmemelisiniz. Kuru öksürük için kullandığınızda ardından yemek yememelisiniz ve asitli bir şey içmemelisiniz.
Hamile kalmak isteyen kadınların ve gebe olan kadınların hatmi çiçeği çayı tüketmesi önerilmez.
Hatmi Çiçeği Çayı Nasıl Demlenir?
Hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir merak ediyorsanız işte yöntemi:
Hatmi çiçeği öksürük ve üst solunum yoluna bağlı rahatsızlıklarda sıklıkla tercih edilebilmektedir. Peki bu çayı öksürük için nasıl kullanabiliriz?
Yetişkinler için;
1 su bardağı kaynar süt
2 / 3 tutam gül hatmi çiçeği
Yapılışı; Sütün içine atıp 5 dakika dinlendirin. Azar azar için.
2 gün boyunca sabah / akşam içmeye devam edin. 3. gün ise şikâyetlerinizin azaldığını göreceksiniz.
Çocuklar için;
1/2 su bardağı kaynar süt
1 veya 2 tutam gül hatmi çiçeği
Yapılışı; Sütün içerisine eklediğinizi hatmi çiçeğini 5 dakika demlenmeye bırakın ve çocuğunuza azar azar içirin.
Ergenlik döneminde yaşanan ve biran önce yok olmasını istediğiniz sivilce problemlerinden ve cildinizde oluşan lekelerden kurtulmak için bu kürü uygulayabilirsiniz.
Yapılışı: Hatmi çiçeğinin yapraklarını bir miktar su ile lapa haline getirilir. Cildinizde sivilce, leke bulunan bölgenin üzerinde sürülür. Birkaç gün içerisinde sürdüğümüz bölgenin iyileştiğini ve onarıldığını görürüz. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde parlak ve güzel bir cilde kavuşmuş oluruz.
Saç için;
Çiçeğin yapraklarını kaynatarak soğumaya bırakınız. Soğuma işlemi gerçekleştikten sonra yapraklarını süzgeçten süzdürün. Saçlarınızı yıkadıktan sonra hatmi çiçeği suyu ile durulayınız. Hacimli, hoş kokulu saçlarımıza kavuşmuş oluruz.
Hatmi çiçeği zararları olan bir bitki değildir. Çayı günlük 2 bardak olacak şekilde içilebilir. Yalnızca aşırıya kaçılmamalı ve hamileler tarafından tüketilmemelidir. Aşırıya kaçılması halinde idrar söktürücü özelliği sebebiyle fazla su kaybına neden olabilmektedir.
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