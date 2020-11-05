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Hatmi çiçeği nedir? Hatmi çiçeğinin faydaları

Perihan Gövel Perihan Gövel
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Doğa, insana mucizelerini sunar. Kimi zaman yalnızca bir çiçek olarak görülen bir bitki içinde binbir şifayı barındırır ve yaralarınıza da merhem oluverir. Hatmi çiçeği de bunlardan biri.

Hatmi çiçeği nedir? Hatmi çiçeğinin faydaları

Gribe ve öksürüğe iyi geldiği bilinen hatmi çiçeğinin faydalari saymakla bitmiyor. Çoğunlukla çay olarak tüketilen hatmi çiçeği nedir, hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir? İşte bu mucizevi çiçek hakkında tüm merak ettikleriniz.

DOĞANIN MUCİZE BİTKİSİ HATMİ ÇİÇEĞİ

İngilizcesi; “ Marsh-mallow" olan hatmi çiçeğinin bilimsel adı “Althaea officinalis " olarak bilinir. Kış aylarında oldukça fazla kullanılmaktadır. Memleketimizin bazı yörelerinde ise; hire, deve gülü, silindir çiçeği, gülhatmi ve hibiskus olarak bilinir. ebegümecigiller (malvaceae) ailesinden olan çiçekli ve hoş kokulu bir bitkidir. Türkiye’de bol miktarda yetişir. Bulunduğu bölge çoğunlukla Akdeniz Bölgesi’dir. Boyları 2,5 metreye kadar uzamaktadır. Yol kenarlarında ve tarlalarda yetişmektedir.
Hatmi çiçeğinin pek çok rengi yetiştirilmektedir. Beyaz, pembe, kırmızı, mor ve sarı çiçekleri vardır. Temmuz ve ağustos ayının sonuna kadar çiçek açmaktadır. Yaprakları, çiçekleri ve tohumları insan sağlığı için şifa verici özelliğe sahiptir. Herhangi bir yan etkisi olmayan bir yapıya sahip olması kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılmasına olanak sağlamıştır. Alternatif tıpta da enfeksiyon önleyici özelliği sayesinde sıkça kullanılmaktadır.

HATMİ ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Hatmi çiçeği faydası yüksek bir bitki olduğu için pek çok amaçla kullanılmaktadır. İşte çiçeğin en bilinen faydaları:

  • Grip, öksürük gibi soğuk algınlığı hastalıklarında kullanılır.
  • İdrar söktürücü özelliği taşımaktadır. Böbrek ve mesanede biriken zararlı yapıların dışarı atılmasını sağlar.
  • Enfeksiyona karşı etkilidir. Diş eti ve boğaz bölgesinde oluşan mikropların girmesini önler.
  • Uykusuzluk sorunu çekenler için birebirdir.
  • Kalp sağlığına iyi gelir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • İçerisinde bulundurduğu maddelerden dolayı doygunluk hissi uyandırdığı için sağlıklı şekilde kilo verdirir.
  • Cildi nemlendirme özelliği vardır.
  • Prostat ve sinüzit iltihabı için kullanılır.
  • Zona rahatsızlığına iyi gelir.
  • Vücutta oluşan kötü ter kokusuna iyi gelir.
  • Hazımsızlık ve mide ülserine iyi gelir.
  • Kalp damarları tıkalı olanlar düzenli ve doğru bir şekilde kullandıklarında kalp damarları çalışmaya başlayacaktır.
  • Alzheimer hastalığına iyi geldiği de bilinmektedir. Hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.

HATMİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Hatmi çiçeğinin faydalarını etkili şekilde görebilmek için dikkatli ve doğru şekilde kullanmak önemlidir. Hem soğuk hem sıcak olarak içebilirsiniz. Çayı içtikten sonra en az 30 dakika ya da en fazla 1 saat sigara içmemelisiniz. Kuru öksürük için kullandığınızda ardından yemek yememelisiniz ve asitli bir şey içmemelisiniz.
Hamile kalmak isteyen kadınların ve gebe olan kadınların hatmi çiçeği çayı tüketmesi önerilmez.
Hatmi Çiçeği Çayı Nasıl Demlenir?
Hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir merak ediyorsanız işte yöntemi:

  • Önce su kaynatılır.
  • Fincana 200 gram hatmi çiçeği koyulur.
  • 3 bardak sıcak su fincana dökülür. İyice karıştırılır.
  • Fincanın ağzı bir kapak veya peçete ile kapatılır.
  • 3 dakika demlenmeye bırakılır.
  • Çayın bekleme süresini geçmeden tüketilmelidir.
  • Gün içerisinde en az 2 en fazla 3 fincan kadar içilebilir.
  • İçeceğinizi her defasında taze olarak yapıp tüketmeniz gerekir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYINI ÖKSÜRÜK İÇİN NASIL KULLANABİLİRİZ?

Hatmi çiçeği öksürük ve üst solunum yoluna bağlı rahatsızlıklarda sıklıkla tercih edilebilmektedir. Peki bu çayı öksürük için nasıl kullanabiliriz?
Yetişkinler için;
1 su bardağı kaynar süt
2 / 3 tutam gül hatmi çiçeği
Yapılışı; Sütün içine atıp 5 dakika dinlendirin. Azar azar için.
2 gün boyunca sabah / akşam içmeye devam edin. 3. gün ise şikâyetlerinizin azaldığını göreceksiniz.
Çocuklar için;
1/2 su bardağı kaynar süt
1 veya 2 tutam gül hatmi çiçeği
Yapılışı; Sütün içerisine eklediğinizi hatmi çiçeğini 5 dakika demlenmeye bırakın ve çocuğunuza azar azar içirin.

HATMİ ÇAYINI KİMLER TÜKETEBİLİR?

  • Hatmi çiçeği çayını 7 yaşından büyük herkes tüketebilir. Çayını kullanmadan önce doktor tavsiyesi almanız rica olunmaktadır.
  • Kan şekerini düşürme özelliği olduğundan dolayı şeker hastalarının doktorlarına başvurmadan tüketmesi önerilmemektedir.
  • Her kadının dönemsel olarak yaşadığı adet sancılarında da tüketebilir. Adet döneminizin yaklaşmasına yakın tükettiğinizde sancısız bir süreç geçirebilirsiniz.

HATMİ ÇİÇEĞİNİN CİLDE VE SAÇINIZA FAYDALARI NELERDİR?

  • Cildinizdeki sivilce, leke, siyah nokta ve aknelerden kurtulmanızı sağlar.
  • Cildi gençleştirip derinlemesine temizlik sağlar.
  • Cilt tahrişlerini gideriyor.
  • Doğal bir cilt toniği olma özelliği bulunur.
  • Saç dökülmelerini önler.
  • Saça hacim ve parlaklık kazandırır.
  • Gözaltı torbalarını azaltıyor.
  • Saçlarınız yumuşacık yapıyor.
  • Saçlarınızı güçlenmesini sağlıyor.

    HATMİ ÇİÇEĞİ CİLDE VE SAÇA NASIL UYGULANIR?

    Ergenlik döneminde yaşanan ve biran önce yok olmasını istediğiniz sivilce problemlerinden ve cildinizde oluşan lekelerden kurtulmak için bu kürü uygulayabilirsiniz.
    Yapılışı: Hatmi çiçeğinin yapraklarını bir miktar su ile lapa haline getirilir. Cildinizde sivilce, leke bulunan bölgenin üzerinde sürülür. Birkaç gün içerisinde sürdüğümüz bölgenin iyileştiğini ve onarıldığını görürüz. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde parlak ve güzel bir cilde kavuşmuş oluruz.
    Saç için;
    Çiçeğin yapraklarını kaynatarak soğumaya bırakınız. Soğuma işlemi gerçekleştikten sonra yapraklarını süzgeçten süzdürün. Saçlarınızı yıkadıktan sonra hatmi çiçeği suyu ile durulayınız. Hacimli, hoş kokulu saçlarımıza kavuşmuş oluruz.

Hatmi Çiçeği Zararları Nelerdir?

Hatmi çiçeği zararları olan bir bitki değildir. Çayı günlük 2 bardak olacak şekilde içilebilir. Yalnızca aşırıya kaçılmamalı ve hamileler tarafından tüketilmemelidir. Aşırıya kaçılması halinde idrar söktürücü özelliği sebebiyle fazla su kaybına neden olabilmektedir.

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