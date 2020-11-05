Hatmi çiçeği nedir? Hatmi çiçeğinin faydaları

İngilizcesi; “ Marsh-mallow" olan hatmi çiçeğinin bilimsel adı “Althaea officinalis " olarak bilinir. Kış aylarında oldukça fazla kullanılmaktadır. Memleketimizin bazı yörelerinde ise; hire, deve gülü, silindir çiçeği, gülhatmi ve hibiskus olarak bilinir. ebegümecigiller (malvaceae) ailesinden olan çiçekli ve hoş kokulu bir bitkidir. Türkiye’de bol miktarda yetişir. Bulunduğu bölge çoğunlukla Akdeniz Bölgesi’dir. Boyları 2,5 metreye kadar uzamaktadır. Yol kenarlarında ve tarlalarda yetişmektedir. Hatmi çiçeğinin pek çok rengi yetiştirilmektedir. Beyaz, pembe, kırmızı, mor ve sarı çiçekleri vardır. Temmuz ve ağustos ayının sonuna kadar çiçek açmaktadır. Yaprakları, çiçekleri ve tohumları insan sağlığı için şifa verici özelliğe sahiptir. Herhangi bir yan etkisi olmayan bir yapıya sahip olması kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılmasına olanak sağlamıştır. Alternatif tıpta da enfeksiyon önleyici özelliği sayesinde sıkça kullanılmaktadır.

Gribe ve öksürüğe iyi geldiği bilinen hatmi çiçeğinin faydalari saymakla bitmiyor. Çoğunlukla çay olarak tüketilen hatmi çiçeği nedir, hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir? İşte bu mucizevi çiçek hakkında tüm merak ettikleriniz.

HATMİ ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Hatmi çiçeği faydası yüksek bir bitki olduğu için pek çok amaçla kullanılmaktadır. İşte çiçeğin en bilinen faydaları:

Grip, öksürük gibi soğuk algınlığı hastalıklarında kullanılır.

İdrar söktürücü özelliği taşımaktadır. Böbrek ve mesanede biriken zararlı yapıların dışarı atılmasını sağlar.

Enfeksiyona karşı etkilidir. Diş eti ve boğaz bölgesinde oluşan mikropların girmesini önler.

Uykusuzluk sorunu çekenler için birebirdir.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçerisinde bulundurduğu maddelerden dolayı doygunluk hissi uyandırdığı için sağlıklı şekilde kilo verdirir.

Cildi nemlendirme özelliği vardır.

Prostat ve sinüzit iltihabı için kullanılır.

Zona rahatsızlığına iyi gelir.

Vücutta oluşan kötü ter kokusuna iyi gelir.

Hazımsızlık ve mide ülserine iyi gelir.

Kalp damarları tıkalı olanlar düzenli ve doğru bir şekilde kullandıklarında kalp damarları çalışmaya başlayacaktır.

Alzheimer hastalığına iyi geldiği de bilinmektedir. Hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.

HATMİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Hatmi çiçeğinin faydalarını etkili şekilde görebilmek için dikkatli ve doğru şekilde kullanmak önemlidir. Hem soğuk hem sıcak olarak içebilirsiniz. Çayı içtikten sonra en az 30 dakika ya da en fazla 1 saat sigara içmemelisiniz. Kuru öksürük için kullandığınızda ardından yemek yememelisiniz ve asitli bir şey içmemelisiniz.

Hamile kalmak isteyen kadınların ve gebe olan kadınların hatmi çiçeği çayı tüketmesi önerilmez.

Hatmi Çiçeği Çayı Nasıl Demlenir?

Hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir merak ediyorsanız işte yöntemi:

Önce su kaynatılır.

Fincana 200 gram hatmi çiçeği koyulur.

3 bardak sıcak su fincana dökülür. İyice karıştırılır.

Fincanın ağzı bir kapak veya peçete ile kapatılır.

3 dakika demlenmeye bırakılır.

Çayın bekleme süresini geçmeden tüketilmelidir.

Gün içerisinde en az 2 en fazla 3 fincan kadar içilebilir.

İçeceğinizi her defasında taze olarak yapıp tüketmeniz gerekir.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYINI ÖKSÜRÜK İÇİN NASIL KULLANABİLİRİZ?

Hatmi çiçeği öksürük ve üst solunum yoluna bağlı rahatsızlıklarda sıklıkla tercih edilebilmektedir. Peki bu çayı öksürük için nasıl kullanabiliriz?

Yetişkinler için;

1 su bardağı kaynar süt

2 / 3 tutam gül hatmi çiçeği

Yapılışı; Sütün içine atıp 5 dakika dinlendirin. Azar azar için.

2 gün boyunca sabah / akşam içmeye devam edin. 3. gün ise şikâyetlerinizin azaldığını göreceksiniz.

Çocuklar için;

1/2 su bardağı kaynar süt

1 veya 2 tutam gül hatmi çiçeği

Yapılışı; Sütün içerisine eklediğinizi hatmi çiçeğini 5 dakika demlenmeye bırakın ve çocuğunuza azar azar içirin.