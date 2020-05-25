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  4. 'Hava alalım' dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler

'Hava alalım' dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 16:30 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalması gereken vatandaşlar, hava almak için sokağa çıkınca 12 bin 600 lira ceza kesildi. Kısıtlamaya uymayan ve dışarı çıkan vatandaşlardan birinin 'hava alalım dedik' sözleri ise dikkat çekti.

'Hava alalım' dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 4 kişiyi durdurdu. Herhangi bir belgeleri bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal eden 4 vatandaşa toplamda 12 bin 600 lira ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlardan biri, "İki-üç aydır evdeyiz, oturuyoruz. Bir hava alalım dedik, yasak olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Ceza kesilen bir diğer vatandaş ise, "Evde paslandık" diyerek kendi savundu. (DHA)

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