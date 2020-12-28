Hava durumu bugün nasıl olacak? Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre İstanbul ve İzmir'de yağmur var

Meteoroloji'nin 28 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK? Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: SARI UYARI Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İL İL HAVA DURUMU RAPORU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Antalya'nın batı kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu YOZGAT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.